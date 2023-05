Perché Brescia è la roccaforte del centrosinistra in Lombardia

Brescia resta la roccaforte del Partito Democratico in Lombardia. Le elezioni amministrative hanno premiato il campo progressista eleggendo al primo turno la vicesindaca Laura Castelletti. Moderato, cresciuto all’ombra della Curia, senza eccessive sterzate progressiste, il centrosinistra bresciano fa storia a sé. Un modello che difficilmente potrà essere esportato, caratterizzato dalla mancanza di derive “da Ztl” o da scontri centro-periferia. La tenuta di fronte alle varie crisi economiche, il consolidamento di un modello cittadino che coniuga accoglienza, ambientalismo, ascolto del territorio e l’effetto traino della partecipata A2A sono gli ingredienti che hanno permesso a Castelletti di continuare sulla scia di Emilio Del Bono.

Un ecosistema in grado di reggere alla crisi e alla pandemia

Del Bono, sindaco per due mandati (2013 e 2018) in una città circondata da un territorio storicamente leghista, ha dato slancio alla sua successione in città, ottenendo alle ultime Regionali ben 38 mila preferenze e risultando così il più votato in Lombardia. Del Bono del resto a Brescia è considerato il sindaco della fiducia: nei suoi 10 anni la città ha superato la coda lunga della grande recessione e la pandemia. Brescia oggi conta più di 200 mila abitanti; l’Università cittadina, da Medicina a Ingegneria, è diventata un polo di ricerca con collaborazioni fino al Regno Unito e gli Usa; il mondo imprenditoriale ha creato spin-off innovativi; il turismo in città ha conosciuto il boom con i 200 mila ingressi nel primo trimestre dell’anno della Capitale Italiana della Cultura. Ma soprattutto, la Leonessa ha mantenuto con Del Bono il consociativismo ereditato dall’era democristiana e del centrodestra. L’associazionismo imprenditoriale (Confindustria e Confapi), l’università, le istituzioni legate al mondo cattolico (Fondazione Banca San Paolo e Fondazione San Benedetto) e il mondo finanziario, specie dopo la fine dell’indipendenza di Ubi, hanno visto un confronto serrato col Comune e sostenuto e finanziato iniziative come la Capitale della Cultura e la ripresa post-Covid.

La vittoria di Castelletti grazie al campo largo costruito intorno al Pd

Con 45 milioni di euro del Pnrr in arrivo e un trend positivo, il Pd si è confermato centrale. Castelletti dal canto suo ha saputo beneficiare della capacità della precedente amministrazione di assorbire le spinte riformiste e radicali in un progetto comune di respiro progressista. La neo-sindaca infatti è riuscita, in quest’ottica, a consolidare il progetto di una città fondata su convergenze e coabitazioni tra mondi differenti unendo, in un’ampia coalizione, un campo largo (eccezion fatta per il M5s) non replicato in altre grandi città in questa tornata. Il Pd, primo partito col 26 per cento, si è alleato sia con i centristi moderati che con la Sinistra radicale. I dem hanno così portato in Loggia sia un cattolico come Roberto Rossini, già presidente nazionale delle Acli e portavoce dell’Alleanza contro la povertà, sia un’esponente della sinistra come Camilla Bianchi, coordinatrice a livello locale della mozione Schlein alle primarie dem. Il Terzo Polo, in estemporaneo schieramento compatto, ha visto come primo dei suoi tre eletti il deputato Fabrizio Benzoni. Entrano in Consiglio anche Marco Fenaroli, della Sinistra radicale di Al Lavoro con Brescia, e Valentina Gastaldi di Brescia Attiva che fa riferimento al movimento dei Fridays for Future.

Ambiente, rigenerazione e accoglienza: la ricetta bresciana

L’eredità raccolta da Castelletti è ricca di progetti di sviluppo sostenibile come scriveva già cinque anni fa Il Mulino che segnalava il ruolo centrale del sistema di raccolta dei rifiuti e delle bonifiche di varie aree inquinate nel rispondere all’emergenza ambientale. La restituzione alla città dell’ampia area del Parco delle Cave è stata considerata un successo di rigenerazione urbana; al contempo, la metropolitana entrata a pieno regime ha decongestionato il traffico del centro. I bresciani invece non hanno premiato la principale battaglia della destra e di Fabio Rolfi, ex assessore regionale leghista, sulla sicurezza e sul contrasto all’immigrazione clandestina. A Brescia – dove un cittadino su quattro è nato all’estero – esiste uno dei pochi quartieri etnici nel centro di una grande città, in Via San Faustino, e non si segnalano situazioni di degrado. Eccezion fatta per l’area della stazione, sono poche le zone problematiche. A questo va aggiunto che la centralità data al welfare comunitario ha permesso di destinare nel 2022, 57 milioni di euro si servizi sociali, oltre 46 milioni alla gestione dei servizi di mobilità, 44,7 alle politiche scolastiche e 42,8 alla tutela dell’ambiente. Quasi il 62,5 per cento del bilancio è andato dunque ad attività di stampo sociale, e dei circa 190 milioni di euro allocati, 75 hanno riguardato investimenti già attivati.

Il fattore A2A sui conti comunali

Su 305 milioni di euro di risorse di bilancio, il Comune di Brescia alla fine del secondo mandato di Del Bono ha avuto una spinta decisiva alla sua capacità di spesa grazie alla cedola da oltre 70 milioni di euro staccata dalla principale partecipata comunale, la multiutility A2A. L’era Del Bono è stata anche caratterizzata dai successi della società che la Loggia controlla al 25 per cento assieme al Comune di Milano, mentre il restante 50 per cento del capitale è collocato in Borsa. Negli ultimi cinque anni la cedola staccata da A2A a Brescia è cresciuta notevolmente: dai 45 milioni del 2018 ai 70 attuali. Una boccata d’ossigeno per le casse comunali che ha portato a una riduzione dell’indebitamento netto del Comune e un sostegno importante alla crescita, oltre che il proseguimento fino all’inizio di 2022 di politiche popolari come la riduzione dei canoni per i plateatici dei locali deliberata dopo l’era Covid. In sostanza, il sistema-Brescia costruito dal centrosinistra beneficia di sviluppi strutturali della città e del suo ecosistema, di un consociativismo politico ben cavalcato dal Pd e dalla spinta di A2A. Una bella eredità per la neo-sindaca Castelletti.