Le porgono agli atleti su un vassoio, per abbassare le probabilità di contagio, e poi i vincitori se le mettono in bocca, tirandosi giù la mascherina. Controsensi ai tempi del Covid-19, verrebbe da dire. Ma tant’è: mordere le medaglie d’oro (ma anche d’argento e di bronzo) è un rito a cui gli sportivi non rinuncerebbero per niente al mondo, figuriamoci a Tokyo. «Vogliamo ufficialmente confermare che le medaglie non sono commestibili», ha scherzato a tal proposito l’account ufficiale dei Giochi. Ma perché, appunto, gli atleti mordono le medaglie?

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!

Our 🥇🥈🥉 medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.

So, you don’t have to bite them… but we know you still will 😛 #UnitedByEmotion

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021