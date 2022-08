Per un pugno di dollari stasera su Rai3: trama, cast e 5 curiosità

Sergio Leone dirige Clint Eastwood in Per un pugno di dollari, film del 1964 in onda stasera 5 agosto alle 21,20 su Rai3. Si tratta del primo capitolo della Trilogia del dollaro che prosegue poi Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto e il cattivo (1966). La trama vede l’arrivo di un pistolero in una cittadina del Far West americano al confine con il Messico. Qui due famiglie sono in continua lotta fra loro per il potere sulla cittadinanza, che presto cercheranno i favori del misterioso straniero. Nel cast Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy e Marianne Koch. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Per un pugno di dollari, trama e cast del film stasera 5 agosto 2022 su Rai3

La trama del cult di Sergio Leone si svolge al confine fra Usa e Messico sul finire del XIX secolo. Un giorno, nella piccola cittadina di San Miguel giunge un misterioso pistolero (Clint Eastwood), che alcuni locali iniziano a chiamare Joe pur senza conoscerne il vero nome. L’uomo si reca presto alla locanda del paese sperando di trovare una stanza per la notte. Durante le conversazioni con il proprietario Silvanito (José Calvo), scopre che la cittadina è teatro della continua lotta di potere fra due famiglie. Da un lato ci sono i fratelli Rojo, ossia Ramòn (Gian Maria Volonté), Esteban (Sieghardt Rupp) e Benito (Antonio Prieto) che possiedono il traffico di armi. Dall’altro invece c’è lo sceriffo John Baxter (Wolfgang Lukschy) che, assieme alla sua famiglia, commercia alcolici principalmente con gli indigeni del posto.

Immediatamente, Joe decide di vendere i suoi servigi a entrambe le fazioni “Per un pugno di dollari”. Con il suo doppio gioco, porta spesso le due famiglie allo scontro, racimolando denaro e sperando che si eliminino a vicenda. Durante una delle sue missioni, si imbatte in Mariasol (Marianne Koch), amante ma prigioniera di Ramòn. Mentre la porta dai Baxter, viene però catturato e torturato per diverso tempo prima di riuscire a fuggire in un rifugio sicuro. Intanto i tre fratelli, credendo che Joe abbia trovato asilo presso i Baxter, danno fuoco al loro quartier generale, sterminando chiunque si trovi loro davanti. A questo punto tutto è pronto per lo scontro finale.

Per un pugno di dollari, 5 curiosità sul film stasera 5 agosto 2022 su Rai3

Per un pugno di dollari, la causa con Akira Kurosawa

Pur non ufficialmente, il film rappresenta un remake de La sfida del Samurai, film del 1961 di Akira Kurosawa. Il regista portò Leone in tribunale per plagio, riuscendo infine a ottenere una percentuale sugli incassi e i diritti per la distribuzione in Asia.

Per un pugno di dollari, le difficoltà linguistiche sul set

La produzione del cult di Sergio Leone ha coinvolto maestranze italiane, spagnole e della Germania Ovest. Per questo, sul set si crearono numerose difficoltà linguistiche che portarono spesso a rallentamenti e incomprensioni. Lo stesso regista romano parlava pochissimo l’inglese e si fece aiutare dallo stuntman Benito Stefanelli, molto più a suo agio con la lingua straniera.

Per un pugno di dollari, la colonna sonora cult di Ennio Morricone

Autore della colonna sonora, impressa in modo indelebile nella memoria collettiva, è Ennio Morricone. Si tratta della prima collaborazione fra il Maestro e Leone che, estasiato dalle sue musiche, ha dichiarato più volte di aver allungato le scene per lasciare più spazio alla musica. Morricone tornò anche per gli altri due film della Trilogia del dollaro e per i tre progetti della Trilogia del Tempo, ossia C’era una volta il West, Giù la testa e C’era una volta in America.

Per un pugno di dollari, i rifiuti di Henry Fonda e Charles Bronson

Clint Eastwood non fu la prima scelta di Sergio Leone per il ruolo da protagonista. Il regista italiano infatti avrebbe voluto scritturare Henry Fonda, tanto che gli fece recapitare una copia della sceneggiatura. Il manager dell’attore però rispose dicendo che il suo cliente non aveva intenzione di partecipare. Leone ricevette anche il rifiuto di Charles Bronson, star de I magnifici sette, che non ritenne il copione all’altezza. Solo a questo punto, pur riluttante, il cineasta accettò di ingaggiare Eastwood.

Per un pugno di dollari, il record di spettatori tuttora sul podio

Pur essendo passati quasi 60 anni dalla sua uscita in Italia, il capolavoro di Sergio Leone vanta ancora un posto di rispetto nell’albo d’oro del cinema italiano. È infatti tuttora il terzo film per numero di spettatori paganti in sala con quasi 14,8 milioni. Davanti a lui solo Ultimo tango a Parigi di Bertolucci (15,6 milioni) e Guerra e Pace di Vidor (15,7 milioni).