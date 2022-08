Per qualche dollaro in più stasera su Rai3: trama, cast e 5 curiosità

Clint Eastwood e Sergio Leone di nuovo assieme in Per qualche dollaro in più, in onda stasera 6 agosto alle 21,20 su Rai3. Si tratta del secondo capitolo della “Trilogia del dollaro”, preceduto da Per un pugno di dollari e seguito dal cult Il buono, il brutto e il cattivo. Protagonista della trama è il Monco, cacciatore di taglie che si mette sulle tracce di Indio, a capo di una banda di desperados. Dovrà contendersi la preda con lo sceriffo della zona. Nel cast anche Gian Maria Volonté nei panni del villain, Lee Van Cleef e Mario Brega. La colonna sonora è ancora una volta opera di Ennio Morricone. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Per qualche dollaro in più, trama e cast del film stasera 6 agosto 2022 su Rai3

La trama del film si svolge a El Paso, nel Nuovo Messico, dove una temuta banda di fuorilegge intende far uscire di cella il comandante El Indio (Gian Maria Volonté), uomo spietato e intelligente. Durante l’evasione, l’uomo decide di uccidere tutti i carcerieri eccetto uno, che dovrà raccontare a tutti quanto ha visto. La notizia si diffonde rapidamente, soprattutto grazie a una taglia di 20 mila dollari che pende sul capo del criminale. Desiderio di denaro e vendetta portano sul posto due famosi bounty killer. Il primo ad arrivare in città è il Monco (Clint Eastwood), giovane pistolero in cerca di grana. Dopo poco tempo giunge sul posto anche il colonnello Mortimer (Lee Van Cleef), che intende vendicare la morte di sua sorella per mano dell’Indio.

Le strade dei due pistoleri si incrociano molto presto mentre seguono le tracce dei fuorilegge, portandoli sulla strada del duello. Dotati entrambi di incredibili abilità con le armi in mano, decidono di accordarsi per un pareggio e di unire le loro forze per il raggiungimento dell’obiettivo comune: la morte dell’Indio. Mortimer dunque convince il Monco a unirsi alla banda di criminali sotto copertura, così da coglierli di sorprese e condurli dritti in trappola. Nel frattempo, egli li seguirà a distanza preparando il campo per lo scontro finale.

Per qualche dollaro in più, 5 curiosità sul film stasera 6 agosto 2022 su Rai3

Per qualche dollaro in più, Sergio Leone ha infranto le regole di Hollywood

Come riporta Imdb, per la realizzazione del film Sergio Leone infranse il Production Code o, dal nome del suo creatore, il Codice di Hays. Nella fattispecie, il regista italiano infranse il divieto di mostrare stupri, uso di marijuana, uccisioni di cavalli con armi da fuoco e la presenza di vittima e assassino nello stesso ciak. In molti pensano che lo fece inconsapevolmente, anche se alcuni sostengono il contrario.

Per qualche dollaro in più, il set di Mini Hollywood usato per Doctor Who

Sebbene la trama si svolga a El Paso, la produzione girò sempre in Europa, principalmente fra Spagna e Italia. Mentre per il nostro Paese ci si mosse all’interno di Cinecittà, per la Spagna si toccarono diversi luoghi della provincia di Almeria. Carlo Simi realizzò a Tabernas quello che ancora oggi è noto come Mini Hollywood, un set utilizzato poi anche per Il buono, il brutto e il cattivo. Nel 2012, la Bbc vi ha girato un episodio della serie Doctor Who.

Per qualche dollaro in più, Gian Maria Volonté ha fatto uso di un interprete

Volto dell’Indio, il villain della pellicola, è Gian Maria Volonté, già interprete del cattivo in Per un pugno di dollari. L’attore non conosceva la lingua inglese, ma a differenza del primo capitolo accettò di abbandonare l’italiano durante i ciak. Si fece aiutare, per tutta la durata delle riprese, da un interprete che gli suggeriva costantemente le battute.

Per qualche dollaro in più, lo stipendio di Eastwood rispetto al primo film

Per la sua performance in Per un pugno di dollari, Clint Eastwood ottenne 15 mila dollari e un biglietto in classe economica per l’Italia. Il nuovo contratto ha consentito alla star americana un compenso di 50 mila dollari, che quintuplicarono per Il buono, il brutto e il cattivo. Oltre ai 250 mila dollari, Eastwood ottenne anche una percentuale sugli ingenti incassi.

Per qualche dollaro in più, l’Uomo senza nome di Sergio Leone

Il Monco, nei cui panni recita Clint Eastwood, è la seconda incarnazione dell’Uomo senza nome di Sergio Leone, caratteristica dei protagonisti della Trilogia del dollaro. In Per un pugno di dollari infatti si chiamava Joe, nome che la gente gli aveva associato non conoscendo quello vero, mentre ne Il buono, il brutto e il cattivo viene interpellato come Nessuno. Il nome Monco si spiega con lo scarso utilizzo della mano destra, che entra in gioco solo per prendere la pistola.