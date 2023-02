A Peppino di Capri il premio Città di Sanremo alla carriera

La quarta serata del Festival di Sanremo inizia subito con un ospite. Dopo le esibizioni di Will ed Elodie, il primo con Michele Zarrillo e la seconda con Big Mama, sul palco dell’Ariston arriva Peppino Di Capri. Amadeus e Gianni Morandi lo presentano con grande emozione. Lui si siede al pianoforte e suona e canta il suo più grande successo, Champagne. Il pubblico canta e applaude, poi la standing ovation meritata per un artista che festeggia i 70 anni di grande carriera.

Di Capri riceve il premio Città di Sanremo alla carriera

«Sì ho partecipato 15 volte e ho vinto 2, ma la canzone che mi ha dato più soddisfazione è stato Un grande amore e niente più». Morandi gliene fa intonare qualche parola a cappella, insieme all’Ariston che risponde subito. Poi il premio. Amadeus chiama sul palco il sindaco Alberto Biancheri e il vicesindaco Leandro Faraldi, che gli consegnano il Premio Città di Sanremo alla carriera. Emozionato anche Biancheri: «Per noi è un grande onore». E lui ringrazia facendo ridere l’Ariston: «Aspettavo da tempo questo momento. Ora è arrivato. Meglio tardi che mai».

Le vittorie di Di Capri nel ’73 e nel ’76

Peppino Di Capri è il nome con cui è conosciuto Giuseppe Faiella, nato a Capri il 27 luglio del 1939. A quattro anni ha iniziato a suonare il pianoforte per l’esercito americano arrivato sull’isola. A fargli cambiare nome su il chitarrista Mario Cenci: «Ti chiamerai Peppino di Capri». E da lì è partita una grande carriera. A Sanremo è stato ben 15 volte, la prima nel 1967 e l’ultima nel 2005. In due occasioni è arrivato primo, vincendo il Festival: nel 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Ancora oggi è il recordman di Sanremo per partecipazioni. E l’Ariston gli ha voluto tributare anche per questo una meritata ovazione.