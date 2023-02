Sanremo 2023, Peppino di Capri ospite la terza serata: età, canzoni, moglie e figli

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 mette a confronto il passato e il futuro della musica italiana. Come super ospiti, infatti, ci saranno Peppino Di Capri ed i Maneskin. Ad anticipare il clima di questa sera c’è uno scatto diventato già virale che ritrae il cantautore campano con Damiano David: colui che ha fatto la storia della musica italiana negli ’60 ha ironicamente commentato con un «voi avete suonato prima dei Rolling Stones, io prima dei Beatles».

Peppino Di Capri: biografia e canzoni

Una carriera musicale di 70 anni, la pubblicazione di 54 album e quindici Festival, due dei quali vinti, sono la premessa alla biografia di Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella. Nato a Capri il 27 luglio 1939, il cantante, pianista e attore italiano è stato il simbolo di un momento storico tra i più belli dell’Italia, gli anni Sessanta che con il suo pianoforte ha egregiamente rappresentato. Tante le sue canzoni di successo: Champagne, Roberta, Luna Caprese, É sera, Saint Tropez, Il sognatore, Un grande amore e niente più.

Originario di una famiglia di musicisti, sia il nonno che il papà suonavano, Peppino Di Capri ha iniziato a suonare a sei anni. Ben presto ha abbandonato la musica classica per seguire il rock, che proprio in quegli anni si stava affacciando sulla scena musicale. Ha mosso i primi passi nei night club di Capri e di Ischia insieme all’amico Ettore Falconieri, che suonava la batteria: i due si fanno chiamare Duo Caprese e arrivano anche ad esibirsi nella trasmissione Primo applauso, condotta da Enzo Tortora. Ma la vera svolta arriva nel 1958. Dopo aver fondato con altri amici il complesso dei Capri boys, strizzando l’occhio ai gruppi musicali rock americani, l’ensamble viene notata, mentre si esibisce in un locale, da un dirigente della casa discografica milanese Carisch che gli propone un contratto discografico.

Esce, così, nel 196, il primo 33 giri del cantante, che racchiude dieci brani del repertorio utilizzato nei night e che diventerà l’album più venduto della stagione. Sempre allo stesso artista si deve l’arrivo del twist in Italia con il brano Let’s Twist Again inciso da Chubby Checker: la canzone resterà per tutto il 1962 in prima posizione in classifica raggiungendo il milione di copie vendute. Al Festival di Sanremo ha vinto due volte: nel 1973 con Un grande amore e niente e nel 1976 con Non lo faccio più.

La vita privata

Ma non è stata solo la musica a segnare una generazione. Peppino di Capri ed i suoi rockers, questo era il nome che ormai aveva adottato la band, dettavano moda – le famose giacche di lamè diventeranno un simbolo in quegli anni. Per quanto riguarda la vita privata, Di Capri è stato sposato dal 1961 al 1970 con la modella torinese Roberta Stoppa. Dopo il divorzio il cantante si legò a Giuliana Gagliardi, sposandola nel 1978. La coppia ha avuto due figli, Edoardo nato nel 1981 e Dario nel 1986. Giuliana Gagliardi è morta nel 2019.