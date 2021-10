Peppermint – L’angelo della vendetta, stasera su Italia 1: Jennifer Garner, carriera, vita privata e Instagram dell’attrice

Stasera alle 21,20, in prima visione su Italia 1, arriva Peppermint – L’angelo della vendetta, film action di Pierre Morel con Jennifer Garner. Prodotto da Lakeshore Entertainment e distribuito da Lucky Red, è sbarcato in sala nel settembre 2018, incassando 46,5 milioni di dollari a fronte di un budget di 25. Nel cast anche John Gallagher Jr. e John Ortiz. La visione del film sarà disponibile anche in streaming o sull’app Mediaset Infinity e Play.

Peppermint – L’angelo della vendetta, la trama del film stasera 22 ottobre 2021 su Italia 1

La trama del film ruota attorno al personaggio di Riley North (Jennifer Garner), sposata con Chris (Jeff Hephner) e madre della giovane Carlie (Cailey Fleming). Un giorno, un gruppo di uomini legati a un clan della malavita, sorprende la famiglia in un agguato al parco giochi e uccide l’uomo e la piccola, lasciando in vita solo la donna.

Durante il processo che segue l’omicidio, il giudice incaricato di emettere la sentenza archivia subito il caso per insufficienza di prove. In realtà si tratta di un magistrato corrotto, da anni al soldo del boss della mafia Diego Garcia (Juan Pablo Raba). Riley decide così di farsi giustizia da sola e di uccidere tutti coloro che hanno rovinato la sua vita.

Jennifer Garner, carriera e vita privata dell’attrice di Peppermint – L’angelo della vendetta stasera 22 ottobre 2021 su Italia 1

Jennifer Garner, la carriera professionale

Jennifer Anne Garner, protagonista di Peppermint – L’angelo della vendetta, è nata a Houston il 17 aprile 1972. La donna è figlia di Patricia Ann, docente di inglese proveniente dall’Oklahoma, e William John Garner, un ingegnere chimico. Nel corso della sua lunga carriera, ha recitato per diversi registi di alto calibro e accanto a stelle del cinema come Ben Affleck (che ha anche sposato) e Mattew McConaughey.

A consegnarle il successo e la fama internazionali è stato il ruolo nella serie televisiva Alias, in cui ha recitato dal 2006 al 2011. La performance nei panni dell’ex agente della CIA Sydney Bristow le ha permesso di ricevere quattro nomination consecutive ai Golden Globes come “Miglior attrice in una serie drammatica”, portando a casa la statuetta per l’edizione del 2002.

Nonostante fosse sotto contratto per la serie tv, ha recitato anche in diversi film di successo, ma sempre in ruoli minori. Si ricordano Pearl Harbor e Prova a prendermi. Di spessore anche le sue performance in Dallas Buyers Club (premio Oscar per Jared Leto) e La rivolta delle ex.

Jennifer Ganner, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Jennifer Garner è stata sposata per tre anni con il collega Scott Foley, incontrato sul set di Felicity. I due hanno rotto nel 2003, anno in cui la donna ha iniziato a frequentarsi con Michael Vertan, con cui condivideva il set di Alias.

La relazione più importante è però quella iniziata nel 2004 con la star Ben Affleck, con cui ha lavorato prima sul set di Pearl Harbor e poi in Daredevil, sfortunato cinecomic sull’eroe Marvel. Da allora infatti, Garner è diventata molto popolare sul giornali di gossip e nel 2005 Forbes l’ha inserita fra le 100 persone più influenti al mondo. I due si sono sposati proprio in quell’anno e dal loro amore sono nati tre figli. Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elizabeth (2009) e Samuel, nato nel febbraio 2012. La coppia ha annunciato il divorzio nel 2015, dopo dieci anni di matrimonio, ma hanno continuato a vivere assieme fino al 2018. Di recente, Vanity Fair ha parlato di un possibile ritorno di fiamma l’avvocato John Miller, con cui aveva intrattenuto una breve relazione a seguito del divorzio con Affleck, poi sfumata.

Attiva sui social, ha un profilo Instagram con 11,4 milioni di follower su cui è solita pubblicare stralci della sua vita professionale e delle giornate con i suoi figli.