Peppe Quintale: età, vita privata, The Voice e programmi del comico

Classe 1963 (ad agosto compirà 60 anni), Peppe Quintale è un comico e conduttore televisivo molto celebre nella televisione italiana soprattutto nei primi anni 2000. Ecco di seguito la sua biografia e le curiosità riguardanti la sua carriera sul piccolo schermo.

Chi è Peppe Quintale: biografia e carriera

Quintale nasce a Napoli il 4 agosto 1963. La sua carriera a livello artistico prende il via quando inizia, da giovane, a lavorare come animatore all’interno di alcuni villaggi turistici. Pochi anni dopo, nel 1992, farà il suo debutto radiofonico vero e proprio al fianco di Marco Baldini e di Fiorello nella trasmissione W Radio DJ. In quell’anno sarà anche tra i fondatori di un locale che sarebbe diventato un vero e proprio punto di riferimento per la comicità romana, il TinaPika.

L’esordio alla conduzione arriverà qualche mese dopo, quando nel 1993 avrà l’occasione di condurre Miss Italia nel Mondo in veste di conduttore per i collegamenti esterni. Gli anni successivi saranno particolarmente ricchi di collaborazioni con il mondo della tv, con il format Caccia alla frase (a cui partecipò un allora sconosciuto Tiziano Ferro) e Le Iene, di cui diventerà inviato. Sarà inoltre l’inviato sui campi da calcio per il programma Quelli che il calcio, per la sola stagione 2001.

Lo sport, e in modo particolare il calcio, è sempre stata una delle sue grandi passioni. Questo amore calcistico lo porterà presto ad entrare nelle fila della Nazionale italiana artisti, per la quale però non riuscirà a segnare nemmeno una rete. Più di recente, per il resto, è stato direttore artistico della rete La3, per la quale ha condotto anche una trasmissione calcistica dai toni comici. Nulla è dato sapere, infine, sulla sua vita privata: molto riservato, non ha mai condiviso informazioni su eventuali mogli, fidanzate o figli.

L’esperienza a The Voice e all’Isola dei Famosi

Sul suo curriculum Peppe Quintale vanta inoltre una partecipazione all’Isola dei Famosi 2008 in veste di concorrente (era stato eliminato in semifinale) e al talent show The Voice Senior 2023, dove si era presentato alle Blind Auditions cantando Alta Marea di Antonello Venditti. Dopo essere entrato a far parte del team di Clementino, il suo sogno di diventare cantante però si è spezzato alla fase dei Knock Out. «È stata una bellissima esperienza, anche perché nella mia vita ho cantato spesso, ho avuto una band per tanti anni, mi è sempre piaciuto farlo. E canticchio anche durante lo spettacolo», ha dichiarato in merito.