Attacco al Pentagono, l’immagine generata da un’intelligenza artificiale diventata virale

L’immagine di un’esplosione al Pentagono, con ogni probabilità generata da un’intelligenza artificiale ma ritenuta vera da molti utenti, è diventata virale su Twitter, provocando panico a Wall Street. A condividere l’immagine, dandogli credibilità, è stato l’account Bloomberg Feed, che dotato della spunta blu è stato confuso dagli utenti di Twitter per quello ufficiale della testata Bloomberg.

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p — Andy Campbell (@AndyBCampbell) May 22, 2023

Accompagnata da un breve testo («Grande esplosione vicino al Pentagono, a Washington»), l’immagine mostra una colonna di fumo nero a pochi metri di distanza da un edificio, spacciato per la sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Tutto falso.

Finta esplosione a Washington, paura vera a Wall Street

Ritenuta proveniente da una fonte attendibile, la notizia è stata presa per buona da molti. Il tweet è stato così ampiamente condiviso e l’immagine ripresa da altre testate e canali, come Russia Today e la rete indiana Republic. Ma anche dal sito di notizie finanziarie ZeroHedge. La notizia dell’esplosione nei pressi del Pentagono, rapidamente smentita, ha fatto in tempo a incidere sul mercato azionario: il Dow Jones Industrial Index è sceso di 85 punti pochi minuti, per poi risalire altrettanto rapidamente. Dopo quanto accaduto, Twitter ha provveduto a sospendere l’account Bloomberg Feed.

Curiosamente, l’account ufficiale del Pentagono non ha la spunta blu

Basandosi su alcuni particolari dell’immagine Nick Waters, giornalista investigativo di Bellingcat, ha scritto che quasi certamente è stata generata da un’intelligenza artificiale. In effetti, sembra essere spuntata dal nulla, visto che in rete non si trovano immagini simili. L’equivoco, in ogni caso, è stato fomentato dalla spunta blu di Bloomberg Feed, di cui curiosamente non è provvisto l’account ufficiale della Pentagon Force Protection Agency, avendo deciso di non pagare per ottenere il badge di verifica.