Pensioni quando verranno pagate e giugno?

Quando saranno pagate le pensioni di giugno 2022? Nel cedolino del mese i pensionati potrebbero trovare un importo maggiore.

Quando saranno pagate le pensioni a giugno? Le date

Il pagamento delle pensioni di giugno 2022 è previsto per tutti nel primo giorno bancabile del mese, quindi mercoledì 1. Tuttavia coloro ritirano l’importo in contanti presso gli uffici di Poste Italiane dovranno rispettare un calendario specifico. A partire dal 1° giugno i pensionati che prendono la pensione in contanti sono scaglionati su diverse giornate in ordine alfabetico. Considerando quanto accaduto a maggio, il calendario per il prossimo mese potrebbe essere il seguente:

mercoledì 1° giugno pagamento per i cognomi dalla A alla B;

venerdì 3 giugno pagamento per i cognomi dalla C alla D;

sabato 4 giugno (mattina) pagamento per i cognomi dalla E alla K;

lunedì 6 giugno pagamento per i cognomi dalla L alla O;

martedì 7 giugno pagamento per i cognomi dalla P alla R,

mercoledì 8 giugno pagamento per i cognomi dalla S alla Z.

Il 2 giugno le pensioni non vengono pagate perché si tratta di una festività nazionale in quanto si celebra la festa della Repubblica. Il calendario ufficiale potrebbe tuttavia subire alcune modifiche rispetto a quello qui supposto.

Aumenti nel cedolino: di quanto si tratta?

Il cedolino pensione di giugno 2022 dovrebbe essere online per tutti i pensionati che si ritroveranno, con il prossimo pagamento, un aumento dell’importo. Si tratta tuttavia di cifre irrisorie e che riguardano il tasso di rivalutazione provvisorio applicato dall’INPS pari all’1,6% in luogo di quello definitivo dell’1,7% rilevato dall’ISTAT. Già dal mese di maggio quindi si è avuto un aumento dello 0,10%. A gennaio 2023 verrà applicato il tasso definitivo di rivalutazione pari all’1,9%.

I pensionati troveranno anche le trattenute fiscali per le addizionali regionali e comunali per il 2021 e l’addizionale comunale a titolo di acconto per l’anno in corso. Le trattenute vengono applicate fino a novembre. Nel cedolino della pensione di giugno 2022 trovano applicazione le nuove aliquote IRPEF.

per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale si abbassa dal 27% al 25%;

per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% si riduce al 35%;

scompare la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un’unica aliquota pari al 43%.

Nuovi aumenti per le pensioni sono previsti nel mese di luglio tra quattordicesima e bonus 200 euro. Intanto i pensionati possono controllare in autonomia l’importo del cedolino pensione di giugno 2022 online.