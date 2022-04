Pensioni maggio 2022 quando verranno pagate?

Quando verrano pagate le pensioni a maggio 2022? Ecco le date da segnare nel calendario per chi ha attivato la canalizzazione dell’assegno INPS presso un istituto di credito, come lo Poste o un istituto di credito.

Quando verranno pagate le pensioni a maggio 2022?

È necessario ricordare che dal 1 aprile sono stati aboliti i pagamenti alla Posta in anticipo. Dunque, l’incasso per gli assegni INPS è tornato a partire dal primo giorno del mese. Già per il corrente mese, infatti, le pensioni sono state pagate con queste ultime tempistiche.

Il motivo è legato allo stato di emergenza per il Covid-19 che, senza proroghe, si è concluso lo scorso 31 marzo. Attenzione però, perché l’1 maggio cade di domenica e dunque i pagamenti slitteranno. Vediamo allora come e quando.

Date dei pagamenti assegni pensionistici: ecco quando

Nel dettaglio, su quando saranno pagate le pensioni di maggio 2022, la data da cerchiare sul calendario è quella di lunedì 2 maggio, che è il primo giorno bancabile per l’accredito dell’assegno INPS direttamente su conto corrente.

Ciò vale tanto per gli istituti bancari, quanto per le Poste. Proprio dal 2 maggio infatti i pagamenti degli assegni INPS inizieranno a essere accreditati sul conto Banco Posta, per chi ha attivato la canalizzazione. Ma anche su libretto di risparmio postale e su carta PostePay Evolution. In questi ultimi casi, dunque, non sarà necessario fare code agli uffici postali.

Come ritirare l’assegno INPS alla Posta a partire dal 2/5

A partire dal 2 maggio 2022 inizieranno i pagamenti delle pensioni presso gli uffici postali, che seguiranno la solita turnazione alfabetica. I pagamenti, quindi, saranno scaglionati come segue: il 2 maggio il pagamento per le lettere dalla A alla B. Dalla C alla D il 3/5, dalla E alla K il 4 maggio, dalla L alla O il 5/5. Dalla lettera P alla lettera R il 6 maggio ed infine dalla lettera S alla lettera Z il 7 maggio del 2022 ma solo di mattina.