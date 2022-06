Pensioni in aumento nel 2023: tutti i nuovi importi

Come funziona la rivalutazione?

Il tasso di rivalutazione si applica per intero solamente per alcuni trattamenti previdenziali, ossia per quelli che hanno un importo inferiore alle quattro volte il trattamento minimo. Si tratta degli assegni appena superiori ai 2.000 euro lordi, i quali appunto giovano di una rivalutazione al 100%.

Salendo con il reddito, invece, la rivalutazione è solamente parziale. Nel dettaglio, per gli assegni d’importo compreso tra le quattro e le cinque volte il trattamento minimo il tasso di rivalutazione viene applicato al 90%, mentre sopra le cinque volte si scende al 75%.