Pensioni, Durigon conferma la formula 41+62

«Noi abbiamo un orizzonte temporale di cinque anni. Già in questa finanziaria possiamo andare nella direzione di quanto avevamo promesso in campagna elettorale. Proporremo una quota ponte che è quota 41 che inizia con un paletto degli anni. Questo credo che sia necessario, perché una riforma pensionistica strutturale così complessa con tanti sistemi di fuoriuscita penso debbano essere messi a regime con un confronto». Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a Sky TG24, alla vigilia del Consiglio dei ministri di lunedì 21 novembre, precisando che per adesso è stata creata «questa formula di 41 e 62».

La sola quota dei 41 anni di contributi, senza paletti anagrafici, sarebbe stata troppo onerosa

Il sottosegretario leghista ha aggiunto: «Fare le cose di fretta avrebbe portato degli errori, non c’è solo la parte economica che pone dei limiti». Ha poi sottolineato la necessità di una riforma pensionistica complessiva che «lanci definitivamente quota 41 e prendiamo l’anno successivo per pensare questa norma insieme alle parti sociali». La sola quota dei 41 anni di contributi permetterebbe di lasciare il posto di lavoro indipendentemente dall’età. Ma senza il paletto anagrafico dei 62 anni, soltanto nel primo anno la misura costerebbe 4 miliardi di euro, cifra destinata a crescere fino a quasi 10 miliardi nel 2029. Troppo, per una legge di Bilancio che ne deve destinare ancora 21 al caro-bollette.

«L’occupazione giovanile sarà presente in questa finanziaria»

«Ho sentito Berlusconi, anche personalmente, perché ha molto a cuore l’occupazione giovanile. Dare forza a una gamba di aiuto per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani è molto importante e credo che in questa finanziaria anche questo sarà presente», ha dichiarato Durigon. L’idea proposta ieri dal leader e fondatore di Forza Italia è di azzerare le tasse alle aziende per incentivare le assunzioni degli under 34.