Pensioni, in arrivo il pagamento di febbraio: importi di uomini e donne a confronto

Le pensioni del mese di febbraio verranno pagate a partire da mercoledì 1 febbraio 2023, sia per chi riceve l’accredito tramite Poste Italiane che per chi lo riceve in banca. Sempre in tema di pensioni, l’INPS, Istituto nazionale di previdenza sociale, ha reso pubblici i dati che riguardano gli importi riconosciuti a decorrere dal 2021 e 2022 e si palesa, ancora una volta, una profonda differenza tra uomini e donne, con quest’ultime che hanno ricevuto cifre decisamente più basse.

Quando vengono pagate le pensioni a febbraio 2023

Come detto, la data unica per Poste italiane e per le banche di pagamento delle pensioni a febbraio 2023 é stata fissata a mercoledì 1. Per coloro i quali volessero effettuare il ritiro in contanti in uno dei 12800 uffici postali italiani è invece necessario attenersi al calendario di riferimento, che segue un ordine alfabetico per l’accesso alla singola sede e potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento. Si ricorda inoltre che le pensioni potranno essere prelevate tramite ATM con Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution già dal 1° febbraio 2023.

Pensioni 2021 è 2022: le differenze tra uomo e donna

Accedendo al Portale internet dell’INPS è possibile vedere nel dettaglio quali saranno gli importi a febbraio 2023. Da questi si evince che per gli uomini le cifre tendano ad essere sempre più alte rispetto alle donne, in una situazione che non é di certo nuova per il nostro paese. Il 26 gennaio scorso, infatti, l’Istituto ha pubblicato una sintesi del monitoraggio dei flussi di pensionamento negli anni scorsi (periodo di riferimento 2021 – 2022) in cui si nota come le donne nel 2021 abbiano ricevuto importo medio di 1.015 euro contro i 1.429 euro degli uomini. Nel 2022 è andata un po’ meglio, ma permane comunque una netta differenza di genere: il divario è infatti pari al 29,3%, con una differenza di 405 euro.