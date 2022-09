Pensioni, con l’inflazione aumenteranno: l’indicizzazione costerà 9 miliardi

Il costo delle pensioni per il governo aumenterà per via dell’inflazione. Si tratterà di una delle prime questioni che il nuovo esecutivo, che si insedierà dopo le elezioni del 25 settembre, dovrà affrontare con urgenza. I tecnici della Ragioneria generale dello Stato sono preoccupati per l’effetto sui conti pubblici.

Il costo delle pensioni aumenterà con l’inflazione: allarme dall’ufficio parlamentare di bilancio

Nell’agenda del prossimo nuovo governo c’è tra le priorità la questione della spesa pensionistica. È infatti in aumento il costo delle pensioni per lo Stato, poiché gli assegni vengono indicizzati ogni anno, in base all’inflazione. A gennaio 2023, per via del drastico rincaro dei prezzi, il paese potrebbe trovarsi a sborsare cifre esorbitanti, per adeguare le pensioni al costo della vita.