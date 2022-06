Pensione quota 104: come funziona e quali sono i requisiti

La riforma delle pensioni divide, ancora una volta, il governo. Lega e Cisl puntano su Quota 41, mentre Forza Italia spinge per la pensione regolata dalla Quota 104. Da qui alla fine dell’anno, intanto, non ci sarà la Quota 102, messa a punto in extremis per sostituire la Quota 100. Ecco le proposte sul tavolo del governo.

Pensione regolata da quota 104: come funziona?

Al momento, a tenere banco sul tavolo del governo è la quota 41, la riforma che dal 2023 dovrebbe garantire il pensionamento al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.

“Dal primo gennaio dell’anno prossimo, se il Parlamento non approva nulla di diverso, rientra in vigore la legge Fornero, che significa andare in pensione a 67 anni. Su questo non facciamo sconti a nessuno, l’obiettivo è arrivare a quota 41. Impediremo con ogni mezzo necessario il ritorno alla legge Fornero”, ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini.

La Quota 41, infatti, è sostenuta in particolare da Lega e Cisl. Si tratta di un sistema già previsto per i lavoratori precoci e che potrebbe essere allargato a tutti. Tuttavia l’attuale quota 41 in vigore prevede un calcolo dell’assegno con un sistema misto, contributivo e retributivo. La Quota 41 allargata a tutti, per motivi di costi, potrebbe arenarsi invece su un calcolo col contributivo integrale.

Quota 104, di che si tratta

Forza Italia, intanto, spinge per Quota 104. “Quota 100 a noi non ci affascinava, meglio allora quota 104 ma credo che si debba dare vita ad un riforma che tuteli i lavori ultrasessantenni ma anche i lavoratori giovani. Dobbiamo avere un sistema pensionistico che tuteli i giovani”, ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani.

Con Quota 41 la sforbiciata sull’assegno potrebbe arrivare anche al 10 per cento. Mentre con Quota 104 la penalizzazione potrebbe essere inferiore e parametrata per ogni anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza con l’uscita Fornero.

“Il ministro Orlando riapra subito il tavolo politico per cambiare il sistema pensionistico. Dobbiamo riprenderlo, basta con i tavoli tecnici”, ha richiesto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Ha anche rimarcato che il governo ha “le nostre proposte da lungo tempo”. Si tratta, per esempio, dell’uscita a 62 anni di età o con 41 anni di contributi e di una pensione di garanzia per giovani e donne. “Cominciamo a stringere per arrivare a soluzioni concertate, condivise – ha detto Sbarra – per spezzare le rigidità della legge Fornero”.