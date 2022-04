Pensione aprile 2022: stop all’anticipo, date del pagamento e perché gli aumenti

È disponibile tramite il sito dell’Inps visionare il cedolino della pensione relativo ad aprile 2022. In questo modo, i pensionati possono verificare l’importo con le relative voci ricorrenti (come le ritenute Irpef). Ecco tutte le novità.

Pensione aprile 2022: le novità

Oltre all’Irpef del mese, le pensioni vedranno l’applicazione delle trattenute sulle addizionali regionali e comunali del 2021 (fino al mese di novembre). Inoltre, per i pensionati che guadagnano una cifra non superire a 18mila euro l’anno e per i quali è previsto un conguaglio a debito con una cifra superiore a 100 euro, proseguirà la trattenuta a rate di questo recupero fino al prossimo novembre. Come si legge su Pmi, invece, non subiranno trattenute fiscali le prestazioni di invalidità civile, le pensioni e gli assegni sociali oltre alle prestazioni “ non assoggettate a tassazione per motivi particolari (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) “.

Date del pagamento: stop all’anticipo

Il primo giorno in cui le pensioni possono essere pagate è il 1° aprile. Data la fine dell’emergenza Covid il 31 marzo, ci sarà uno stop all’anticipo sul pagamento dell’assegno per chi lo riceve da Poste Italiane. In questo modo, si partirà con le erogazioni venerdì 1° aprile e si concluderà mercoledì 6 aprile. Per accedere online al servizio dell’Inps sul cedolino pensionistico, bisognerà autenticarsi tramite SPID, CNS o CIE. A quel punto si potrà avere accesso a diverse funzionalità tra cui tutti i cedolini, il recupero della Certificazione Unica con la possibilità di stamparla. Il cedolino, inoltre, si potrà avere anche via mail che nella posta ordinaria di casa.

Gli aumenti Irpef

Per via delle nuove aliquote, molti pensionati avranno una tassazione minore sull’assegno. La prima fascia, quella del 23%, non è cambiata. Invece, secondo i dati presentati dal Mef in un’audizione dello scorso 16 marzo, anche i redditi fino a 15mila euro dovrebbero beneficiare di circa 177 euro in più all’anno. Inoltre, alcuni di loro avranno diritto ad una detrazione ulteriore di 50 euro e a fine marzo scatteranno le cosiddette perequazioni, cioè ulteriori aumenti degli assegni previdenziali per adeguare l’assegno pensionistico al costo della vita, cioè all’inflazione. Per quest’anno l’INPS ha previsto una rivalutazione dell’1,7%.