Monza, il pensionato multato per la buca: «Pensano che sia pirla, non la pago»

Claudio Trenta, il pensionato 72enne che si è visto recapitare un verbale di quasi 900 euro per aver riparato una buca stradale, fa sapere che non intende pagare quanto gli è stato notificato. In un’intervista al Corriere, l’uomo ha esposto, punto per punto, quelle che sarebbero le sue ragioni. Trenta, ex tecnico informatico presso una grossa azienda metalmeccanica, cittadino di Barlassina, il più piccolo comune della provincia di Monza, ha creato un gruppo su Facebook (Succede a Barlassina e dintorni) in cui segnala tutti quelli che ritiene disagi e problemi sul territorio del suo comune, compresa la buca e la sua riparazione, costategli ben 882 euro di sanzione.

Trenta, il pensionato multato a Monza, presenterà una controdenuncia

L’uomo che ha riparato, di sua iniziativa, una buca stradale di 30 centimetri su un attraversamento pedonale tra le vie Monte Santo e Trieste, è accusato di realizzazione di opere abusive, che dovrà pertanto provvedere a rimuovere. Il 72enne tuttavia è tutt’altro che disposto a cedere, come dichiarato al Corriere: «Se pensano che sia un pirla, mi passi il termine, si sbagliano di grosso, mi hanno provocato e ora io presento controdenuncia al comune per omissioni d’atti d’ufficio».

Le segnalazioni dell’uomo e la presunta omissione d’ufficio

Durante l’intervista, l’uomo ha dichiarato «Da circa tre mesi mandavo segnalazioni al comune, mandavo foto all’ufficio tecnico e ai vigili, visto che non la riparavano ho scritto al Prefetto e ai carabinieri della stazione di Seveso via Pec, ho chiesto se questa mail poteva valere come denuncia per mancato rispetto di atti d’ufficio. Ho pensato che sarebbero andati di corsa a ripararla, ma dopo una settimana era ancora lì. Allora ho comprato un sacco di catrame, l’ho chiusa a fine aprile e ho fatto un post su Facebook, in pratica mi sono autodenunciato, ma l’ho fatto venti giorni fa e ora mi ritrovo 900 euro di multa. Pensano di mettermi in difficoltà ma non sanno cosa si sono tirati dietro». La pagina intanto ha raggiunto 5250 iscritti, riscuotendo sempre più interesse anche dai comuni limitrofi.