Emilia-Romagna, il pensionato di Battipaglia che ha donato 135 euro

Impossibile rimanere indifferenti davanti alle immagini degli ultimi giorni. L’alluvione in Emilia-Romagna tocca le corde più profonde di ognuno di noi: la casa, gli oggetti, il lavoro, i punti di riferimento di una vita scardinati da una furia fatta di acqua e fango. A restare colpito dal dolore di tante persone, anche un pensionato che ha compiuto un gesto commovente donando quanto nelle sue possibilità.

Il gesto di un pensionato di Battipaglia per l’Emilia Romagna

Un pensiero spontaneo, per nulla scontato: un pensionato di 76 anni di Battipaglia (in provincia di Salerno), Giovanbattista M., ha donato 135 euro, inviandoli in contanti alla Regione come aiuto agli sfollati. La busta, spedita con posta ordinaria, oltre alla somma conteneva anche un’immagine sacra e un biglietto: «Con tutto il mio cuore». Come riportato da Repubblica, il presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha già disposto il trasferimento dei soldi sul conto corrente destinato all’emergenza, mentre la busta è stata raccolta da due collaboratori del governatore, sorpresi dal gesto di inaspettata ed eccezionale semplicità dell’anziano.