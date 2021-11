La tennista Peng Shuai riappare in pubblico in un torneo a Pechino

Non si avevano notizie di lei dal 2 novembre, ovvero da quando aveva denunciato sul social Weibo di essere stata abusata dal vicepremier Zhang Gaoli . La scomparsa di Peng Shuai aveva destato grande preoccupazione, nel mondo del tennis e non solo: dopo le pressioni internazionali per ottenere informazioni sulla sua salute, l’atleta cinese è apparsa in due video che la mostrano a un torneo a Pechino, nelle vesti di ospite.

Peng Shuai attends the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals this morning in Beijing. pic.twitter.com/f6KFomB85h — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 21, 2021

Peng Shuai, ospite di un torneo in Cina

In uno dei video, vestita con giacca blu e pantaloni bianchi sportivi, Peng Shuai appare in piedi in uno stadio tra un gruppo di ospiti che vengono annunciati tra il fragore degli applausi. L’evento, si apprende dall’account Weibo del China Open, è il Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals di Pechino. In un secondo filmato, a quanto sembra girato nello stesso luogo, Peng Shuai firma autografi per dei bambini, prima di posare per le foto con loro.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

Peng Shuai, le immagini casalinghe e al ristorante

Qualche giorno fa la giornalista Shen Shiwei, della televisione di Stato CCTV, aveva diffuso su Twitter delle immagini di Peng Shuai ritratta in un contesto casalingo, circondata da peluche e con un gatto. Il direttore del Global Times (pubblicato dal Partito Comunista Cinese) Hu Xijin aveva assicurato che erano foto recenti e che la tennista 35enne era rimasta negli ultimi giorni «a casa di sua volontà, senza voler essere disturbata». Ma ci sono forti dubbi: Peng Shuai sembra infatti più giovane di come sia adesso. In altri due video, pubblicati sempre da Hu Xijin, si vede la tennista a cena in un ristorante, con il suo allenatore e alcuni amici.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

I video non placano i dubbi della WTA

Hu Xijin, che ha pubblicato i video su Twitter – piattaforma ufficialmente vietata in Cina – spiega che il filmato del torneo è stato girato domenica anche se l’affermazione non può essere verificata. Anche gli altri filmati non hanno convinto il numero 1 della WTA, Steve Simon: «Sono felice di vedere i video rilasciati da media di Stato cinesi. Ma se questo è positivo, non è invece chiaro se lei sia libera e possa compiere decisioni e azioni di sua volontà, senza coercizione o interferenze esterne», ha dichiarato il presidente dell’associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo. «Questi video, da soli, non sono sufficienti. Come ho detto fin dall’inizio, resto preoccupato per la salute e sicurezza di Peng Shuai e per il fatto che le accuse di violenza sessuale siano censurate e messe sotto il tappeto. Le nostre relazioni con la Cina sono a un bivio».

Peng Shuai, la mobilitazione del tennis mondiale

La scomparsa di Peng Shuai aveva mobilitato campioni come Novak Djokovic e Naomi Osaka, così come la WTA, che aveva chiesto chiarimenti, minacciando di cancellare i tornei in programma in Cina. Poco dopo l’associazione aveva ricevuto un’email firmata dalla stessa tennista, nella smentiva di essere stata abusata da Gaoli. Una lettera dal contenuto ritenuto falso, che aveva inasprito ulteriormente i rapporti con il governo di Pechino.