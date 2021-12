Peng Shuai, ecco il post contro Zhang Gaoli: «Costretta a fare sesso con tua moglie di guardia»

«Mi hai costretta a fare sesso mentre tua moglie faceva la guardia». Il post dello scorso 2 novembre, con cui la tennista Peng Shuai aveva denunciato gli abusi ricevuti dall’ex premier cinese Zhang Gaoli, torna a fare notizia. Dopo settimane di scomparsa dalla vita pubblica da parte dell’atleta, poi tornata durante una premiazione a un torneo giovanile, il contenuto della lettera di denuncia affidata ai social e poi rimossa è stato reso pubblico.

Peng Shuai attends the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals this morning in Beijing. pic.twitter.com/f6KFomB85h — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 21, 2021

Il post di Peng Shuai su Zhang Gaoli

Nel post, poi cancellato ma prontamente fotografato da alcuni fan e reso noto oggi, la tennista Peng Shuai muove accuse precise. «Circa tre anni fa tu, vice premier Zhang Gaoli, sei andato in pensione e hai chiesto al dottor Liu, del Tianjin Tennis Centre, di contattarmi per fissare una partita di tennis con me, al Kangming Hotel di Pechino. Dopo aver giocato a tennis la mattina, tu e tua moglie Kang Jie mi avete condotto a casa vostra. Poi tu mi hai portato in una stanza e, proprio come a Tianjin più di dieci anni fa, mi hai detto che volevi fare sesso con me». Peng Shuai ha proseguito: «Ero molto spaventata quel pomeriggio, non mi aspettavo che la cosa potesse accadere così, con una guardia fuori della porta, perché era impossibile far credere che tua moglie avrebbe acconsentito a una cosa del genere. Avevamo fatto sesso una volta, sette anni prima, e poi tu eri andato a Pechino per partecipare alla commissione permanente del partito comunista. Da molto tempo avevo sepolto la nostra storia nel mio cuore, visto che non avevi intenzione di accollarti nessuna responsabilità. Ma allora, perché sei venuto a cercarmi nuovamente, per portarmi a casa tua e costringermi a fare sesso con te?»

Peng Shuai accusa l’ex premier: «Dopo tutto questo, guarderai in faccia i tuoi figli?»

La tennista non si ferma e insiste. Scrive di non aver alcuna prova, del suo primo «no» e delle lacrime. Poi «dopo cena, hai detto che non mi avevi mai dimenticata in quei sette anni, e che avrei dovuto essere carina con te, e via dicendo… Mi sentivo invadere dal panico, ma ho ceduto. Sì, abbiamo fatto sesso». E dopo, Gaoli si sarebbe ulteriormente allontanato dalla donna, perché «hai detto che non c’era nessun impegno tra di noi. Avevi sempre paura che avrei portato con me un registratore, per raccogliere prove. Non ho nulla per provare quanto è accaduto, né audio, né video, solo l’esperienza reale della mia vita stravolta. Ma anche se rischio di disintegrarmi, come un uovo scagliato contro una roccia, sono pronta a dire la verità sul tuo conto». Peng Shuai conclude il post con una domanda accusatoria: «Negherai o passerai al contrattacco. Io sono una cattiva ragazza che non merita di diventare madre. Tu sei padre di un figlio e di una figlia. Dopo tutto quello che hai fatto in questa vita, saprai guardarli in faccia con la coscienza tranquilla?»

Peng Shuai, la scomparsa e il ritorno

Dopo il post dello scorso 2 novembre la tennista è scomparsa per settimane. Riapparsa in pubblico durante un torneo giovanile e in una videoconferenza con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha dichiarato di stare bene ed essere al sicuro: «voglio il rispetto della mia privacy». La Wta, associazione che riunisce tutte le tenniste del mondo, non convinta, ha chiesto la sospensione immediata dei tornei in Cina e Hong Kong. Ad oggi, però, la Federazione non si è ancora espressa in tal senso.