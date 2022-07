La lingua del tanto

Son totalmente inadatta ad ascoltare le altrui traversie sentimentali. Già che si chiamino pene d’amore mi fa ridere. Penso a Fabrizio Bentivoglio, Willy, in quel portento venetico che è La lingua del santo, quando parla delle sue traversie sentimentali, la moglie Patrizia, la laguna, è tutto uguale, amore e marea, pianto e riso, Mazzacurati lo definì «malincomico». Le mie traversie di certo non le racconto: ne verrebbe fuori un horror cecoslovacco del ‘74. “E tu, perché non ti sei sposata?”. “Perché mi son spostata”. Ho partecipato alla scrittura di qualche film che conosci e disconosci. Sotto pseudonimia fa fresco d’estate e caldo d’inverno. L’autunno del nostro m’accontento. Un Rodin non fa prima v’era. Chi scrive al mattino sa cosa voglia dire. Il motore dell’ispirazione che s’inceppa. Ecco il disgraziato palindromo: “Accese arte, tarò: era panne! Penna pare ora tetra e secca”. Venezia è bella ma ci vivrei.