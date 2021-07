Nuoto a rendere

Non sarà arrivata una medaglia, ma la semplice partecipazione di Federica Pellegrini a una finale olimpica, la quinta consecutiva – prima donna a riuscirci, seconda atleta dopo Michael Phelps – è sicuramente un’impresa da celebrare. E certamente un’occasione da non perdere per la politica: da destra a sinistra, da Fratelli d’Italia e Lega al Pd e al M5s, la Fede nazionale ha messo tutti d’accordo. E sui social è tutto un fiorire di «orgoglio», «emozioni», «passione», «impegno».

«20 anni di passione e impegno, sei nella storia. Grazie», ha commentato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

«Grazie #FedericaPellegrini per tutte le emozioni che ci hai regalato, per aver incoraggiato le nuove generazioni a non mollare mai e ad inseguire i propri sogni. L’Italia è orgogliosa di te», è invece il pensiero che Giorgia Meloni ha dedicato alla Divina. La leader di Fratelli d’Italia, primo partito secondo gli ultimi sondaggi, non si è lasciata scappare l’occasione di celebrare una delle atlete azzurre più forte della storia.

Sempre a destra, anche Matteo Salvini ha detto la sua: «Grazie Federica per tutte le emozioni che ci hai regalato. Grazie per il tuo coraggio, la voglia di non mollare mai e di crederci sempre!». Poche parole, per il segretario della Lega. L’altro Matteo, Renzi, ha invece ringraziato la nuotatrice per la grande carriera: «Federica Pellegrini è stata ed è una leggenda del nuoto. L’Italia deve solo dirle grazie. Buona vita Federica», il messaggio del numero uno di Italia Viva.

Per il M5s ha postato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Mai nessuna al mondo come lei. Federica Pellegrini ci ha regalato un’altra emozione unica: è la prima nuotatrice a conquistare cinque finali consecutive alle Olimpiadi nella sua specialità. Divina. Questa non è una medaglia ma, permettetemi, è ancora di più! Le nostre atlete e i nostri atleti stanno mettendo a segno grandi successi ogni giorno, con 9 medaglie già portate a casa alle Olimpiadi di Tokyo. Stanno dando un’altra grandissima prova sportiva e rappresentando l’Italia al meglio. E non è finita qui. Forza azzurri, simbolo di un Paese dalle infinite qualità, che non si arrende mai». Il post di Di Maio è di ieri, quando Pellegrini si è qualificata per la finale. Tante parole buone per qualsiasi risultato, valide anche per il settimo posto di oggi.