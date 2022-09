Pelé stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità sul film

Una leggenda del calcio approda su Canale 5. Stasera 21 settembre alle 21.40 andrà infatti in onda Pelé, biopic del 2016 sul re del calcio. La trama racconta la vita del campione brasiliano dai primi calci al pallone fino alla vittoria nei Mondiali del 1958. Nel mezzo, una storia di povertà e infanzia difficile nelle favelas di San Paolo. Volti del protagonista sono Leonardo Lima Carvalho per le scene dell’infanzia e a seguire il giovane brasiliano Kevin de Paula. Nel cast anche Vincent D’Onofrio nei panni dell’allenatore della Selecao Feola e Diego Boneta in quelli di José Altafini. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Pelé, la trama del film in onda stasera 21 settembre 2022 su Canale 5

La storia del biopic ha inizio in Brasile, dove un giovanissimo Pelé (Leonardo Lima Carvalho) trascorre la sua infanzia a Bauru, nello stato di San Paolo. Tra i vicoli delle favelas, inizia molto presto ad appassionarsi al gioco del pallone, sperando che un giorno diventi la sua professione. Come tutti i suoi amici, si precipita al televisore per guardare le partite della Selecao ai Mondiali 1950, aspirando alla vittoria. Purtroppo è l’anno del Maracanazo, quando i verdeoro persero la sfida decisiva contro l’Uruguay poi campione. Il padre di Pelé, ex calciatore e come tutti colpito dalla tragedia sportiva, impedisce al figlio di giocare e lo manda subito a lavorare. Proprio in questo momento incontra un arrogante giovane, José Altafini (Diego Bonega), promessa del pallone e quindi presto rivale di Pelé.

Istigato da Altafini, Pelé si iscrive di nascosto a un torneo di calcio, dove viene subito notato dall’allenatore Waldemar de Brito (Milton Goncalves). Quest’ultimo si mette immediatamente in contatto con la famiglia del ragazzo, mostrando grande interesse per un futuro nel professionismo. Nonostante la disobbedienza, il padre di Pelé acconsente. La tragica morte di Thiago, amico d’infanzia del protagonista, ne segna però la vita, tanto che decide di mollare. Cresciuto, Pelé (Kevin de Paula) conserva la passione per il calcio e grazie alla madre ottiene un provino per la prima squadra dei Santos. Il suo stile inimitabile gli permetterà di arrivare anche a vestire la maglia verdeoro sotto la guida di Feola (Vincent D’Onofrio) e giocare i Mondiali del 1958. Il resto è storia.

Pelé, 5 curiosità sul film stasera 21 settembre 2022 su Canale 5

Pelé, il cameo del vero calciatore

Nel film, nei panni di Pelé recita il giovane attore brasiliano Kevin de Paula. Tuttavia, anche il campione appare in un cameo. Nella scena in cui la Nazionale brasiliana inizia a giocare a pallone nel tipico stile “ginga” all’interno dell’albergo svedese che ne ospita il ritiro, Pelé con una pallonata sfortunata rovescia la zuccheriera di un ben vestito signore seduto ad un tavolino. Quando questi si gira, dopo aver ricevuto le scuse del giovane calciatore, si rivela alle telecamere come il vero Pelé.

Pelé, nella versione italiana c’è la telecronaca di Bruno Pizzul

Uno dei momenti chiave del film è indubbiamente la parte conclusiva, dedicata alla riproposizione della famosa finale dei campionati del mondo del 1958. Il trionfo del Brasile di Pelé contro la Svezia vanta per l’Italia una voce d’eccezione. In fase di doppiaggio infatti, la produzione ha deciso di coinvolgere Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo della Rai e della nazionale italiana.

Pelé, la mancata uscita in concomitanza con Brasile 2014

L’intenzione primaria della produzione era quella di rilasciare il film in concomitanza con la Coppa del Mondo FIFA 2014, in programma proprio in Brasile. Alcuni guai durante le riprese (durate tre anni) ne hanno ritardato lo sviluppo e il progetto saltò, portando il film in sala soltanto due anni dopo, nel 2016. Una fortuna, dato che il destino del Brasile in quel Mondiale fu amarissimo, con l’umiliazione rimediata in semifinale contro la Germania poi campione.

Pelé, il pallone fatto di stracci e bucce d’arancia

Le fasi inziali del film vedono il giovane Pelé allenarsi con palloni composti prima solamente da stracci logori e poi da bucce d’arancia tenute assieme da sacchetti di plastica. Si tratta di una confessione dello stesso O’Rey nella sua biografia, dove ha ricordato che in quegli anni la povertà della sua famiglia non gli aveva permesso di usare un pallone vero.

Pelé, il cameo sugli spalti di Luca Toni

Il film dedicato al grande campione brasiliano si tinge, anche se in modo molto marginale, di azzurro. Sugli spalti, nei panni di uno spettatore immerso nel folto pubblico, c’è Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 ed ex stella, fra le altre, di Palermo, Fiorentina e Bayern Monaco.