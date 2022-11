Pelè ricoverato a San Paolo, la figlia rassicura «Era programmato»

La leggenda del calcio, Pelè, è stato ricoverato a San Paolo, in Brasile. Dall’ospedale filtrano brutte sensazioni: «O Rei» avrebbe un edema generale e anche un’insufficienza cardiaca da scompenso. Tuttavia, la figlia rassicura i fan e dice che era tutto programmato.

Il ricovero di Pelè in Brasile

È allarme in Brasile per le condizioni di salute di Pelè. Il leggendario calciatore della nazionale brasiliana è stato ricoverato all’ospedale Einstein di San Paolo per completare un ciclo di chemioterapie. Infatti, da un anno e mezzo il campione sportivo sta combattendo contro un tumore al colon. Tuttavia, questa volta le sue condizioni sembrano essere davvero gravi e il ricovero non sembra procedere nel migliore dei modi.

Tuttavia, la figlia del campione, Kelly, ha voluto rassicurare i fan del campione. Infatti ha comunicato attraverso un post pubblicato sui social network il vero motivo del ricovero di Pelè: «Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui a Capodanno». Infatti, Kelly ora si trova in Qatar per seguire il Mondiale di Calcio e seguire la nazionale brasiliana.

Le indiscrezioni sulle condizioni di salute del calciatore

Arrivano pessime indiscrezioni sulle condizioni di salute di Pelè. A rivelarle ci ha pensato O Globo, il principale quotidiano brasiliano. Il giornale dice: «Il ricovero non era programmato. All’arrivo all’Einstein l’equipe medica che segue l’ex giocatore ha confermato un quadro di gonfiore generalizzato, un edema generale e un’insufficienza cardiaca da scompenso».

Inoltre, il quotidiano ha scritto che ormai il calciatore ha tumori in diverse parti del corpo e sembra non rispondere alla chemioterapia. L’82enne è arrivato all’ospedale in stato confusionale e avrebbe anche difficoltà nel nutrirsi. Insomma, il quadro sarebbe molto più delicato di quello che sembra, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla figlia in Qatar.