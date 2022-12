Pelè ricoverato, le figlie rassicurano: «Non rischia di morire, presto a casa»

Le due figlie di Pelè, conosciuto da tutti come «O Rei» tramite un’intervista hanno fatto sapere al mondo lo stato di salute del padre, ricoverato da martedì a San Paolo. Secondo le figlie, il campione e leggenda di calcio tornerà a casa quando si sarà ripreso da un’infezione polmonare.

Le parole delle figlie di Pelè

«Pelè non è in pericolo di vita». Queste sono state le parole delle figlie del campione, che hanno negato le condizioni di salute critiche del padre, per molte indiscrezioni in pericolo di vita. Kely e Flavia Nascimento, tramite un’intervista televisiva al programma Fantastico del canale Globo, si sono dette fiduciose sulle condizioni di salute del padre. «Non sta dicendo addio in ospedale», ha detto Kely, spiegando che l’infezione deriva dal Covid-19 che l’ex calciatore ha preso tre settimane fa, mettendo in evidenza che l’ex stella del calcio «non è nel reparto di terapia intensiva bensì in una stanza normale».

«Non è a rischio, è in cura», ha ribadito la sorella, Flavia. Pelé, oltre all’infezione polmonare, si è sottoposto a chemioterapia per la lotta contro il cancro al colon scoperto l’anno scorso. Attraverso l’ultimo bollettino pubblicato sabato dai medici dell’ospedale Albert Einstein, la clinica ha fatto sapere che rimane «stabile» con una «buona risposta» all’infezione respiratoria.

Il messaggio del campione su Instagram

La notizia del ricovero di Pelè si è diffusa a macchia d’olio facendo subito il giro del mondo. Tantissimi i messaggi postati sui social. L’82enne ha voluto rispondere a tutti e tranquillizzare il mondo che lo ama tramite un messaggio postato sul suo profilo social di Instagram: «Mi sento forte ed ho speranza».

Il messaggio di Pelè diceva anche: «Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali».