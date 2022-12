Pelé morto a 82 anni: addio alla leggenda del calcio

È morto all’età di 82 anni Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé. Da molti ritenuto il più grande calciatore di tutti i tempi, era da tempo malato e lottava contro un cancro al colon. Da settimane era ricoverato in ospedale, mentre da giorni c’era grande attenzione per il suo stato di salute visto che si era rapidamente diffusa la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche.

Nato il 23 ottobre 1940, Pelé, noto anche con il soprannome di O Rei, è stato un vero e proprio simbolo del calcio in tutta la sua vita. Con la maglia verdeoro del suo paese ha vinto ben tre coppe del mondo ed è, tuttora, l’unico calciatore della storia a poter vantare questo Palmares.

Come si diceva in precedenza, da giorni si era appreso delle difficili condizioni di salute del campione brasiliano e un’immagine più di tutte aveva dato il senso della misura della sua gravosa situazione.

La sua famiglia, infatti, non voleva lasciarlo solo e le sue figlie hanno deciso di stare al suo capezzale fino all’ultimo nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove Pelè era ricoverato da tre settimane. L’immagine è stata immortalata in uno scatto, poi pubblicato sui social con seguito la frase di una delle sue figlie, Kely Cristina Nascimento: «Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme». Grande era stata la solidarietà dei tifosi di calcio e non solo verso colui che, più di tutti, ha portato il calcio Brasiliano sul tetto del mondo.