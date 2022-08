Pelé si sfoga su Instagram: «Basta notizie false sulla mia salute»

Un Pelé amareggiato ma in salute, ha voluto smentire su Instagram quelle che definisce «notizie false» che ormai da mesi si rincorrono sulle sue condizioni di salute. Il fuoriclasse brasiliano, uno dei calciatori più forti e amati di tutti i temi, ha utilizzato il social per rassicurare i fan con un breve post in cui ringrazia chi ha inviato messaggi di pronta guarigione e la famiglia per le cure che gli riserva. Ma Pelé non nasconde l’amarezza: «Chiaro che ci rimango male, ma questo non mi abbatte. Sto vincendo la mia partita».

Il messaggio di Pelé: «Grato a tutti voi. Sto vincendo la partita»

Pelé ha postato una foto in cui si nota quantomeno la stanchezza di questi ultimi mesi. Circa un anno fa, infatti, l’81enne stella del calcio mondiale è stato operato per un tumore al colon. Da allora, sono state molte le notizie di un peggioramento delle sue condizioni, sempre smentite dal suo staff, dalla famiglia e, stavolta, da lui in persona. «Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute». Poi specifica i motivi del post: «Devo pubblicare tutto questo, perché esistono e stanno circolando, notizie false sulla mia salute. E’ chiaro che ci rimango male, ma questo non mi abbatte. Io sto vincendo questa partita. Molte grazie».

Il ricovero dello scorso aprile e gli auguri a Zagallo

Negli ultimi mesi si è parlato sempre più spesso di O Rei, quasi sempre per notizie relative alla sua salute. Quattro mesi fa, ad aprile, era stata Espn a pubblicare la news sul presunto ricovero per un peggioramento del quadro clinico, dovuto alle cure per il tumore al colon portate avanti da tempo. Qualche settimana fa, invece, Pelé ha voluto mandare personalmente i propri auguri all’ex compagno di nazionale Mario Zagallo. Il 91enne, infatti, è stato ricoverato per un’infezione respiratoria, fortunatamente superata.