Pelé, cimitero da record: è il più alto del mondo

Il mondo del calcio è in lutto da 24 ore per la morte di Pelé, l’unico calciatore della storia del calcio ad aver vinto per tre volte la coppa del mondo. Grande il cordoglio degli appassionati sportivi per la sua scomparsa e molte le notizie che si inseguono per quel che riguarda il suo funerale. Stando a quanto riportato da O Globo, Pelé verrà sepolto in un cimitero verticale considerato come il più alto del mondo, nel municipio di Santos. Il campione brasiliano avrebbe infatti acquistato in questo cimitero dei loculi per lui e la sua famiglia nel Memoriale della Necropoli Ecumenica.

Pelé sepolto nel cimitero più alto del mondo

«Non sembra un cimitero» – aveva detto Pelé dopo l’acquisto dei loculi, «trasmette pace e tranquillità spirituale». Come potrebbe non essere stato così per lui, visto che il cimitero affaccia sull’Estádio Urbano Caldeira – vale a dire il tempio del Santos, squadra con cui lui stesso debuttò nel calcio professionista.

Sempre secondo O Globo, Pelé avrebbe scelto il nono piano del memoriale in onore di suo padre, che da giocatore indossava la maglia numero nove del Santos. Un intero piano dedicato al campione e alla sua famiglia, acquistato ufficialmente il 7 luglio 2003 quando O Rei aveva 62 anni.

I dettagli del luogo

Il cimitero nel quale verrà sepolto Pelé si trova nel quartiere di Marapé e, dal 1991, è entrato nel Guinness dei primati per essere il più alto del mondo. Come si diceva, il campo santo affaccia sul Vila Belmiro, ovvero lo stadio Urbano Caldeira del Santos. Lo stesso Pelé aveva così commentato questa vicinanza nel 2003: «Ci identifichiamo molto con Santos e abbiamo deciso che qui è il posto dove tutti rimarranno per sempre e insieme. Mia nonna Ambrosina, mia zia Maria e mio padre Dondinho erano minatori dello stato di Minas Gerais, ma prima di morire avevano già detto di voler restare a Santos, e il Santos è nel mio cuore». Sempre allo stadio del Santos si svolgerà nella giornata del 2 gennaio la veglia funebre, mentre i funerali si celebreranno il 3 gennaio.