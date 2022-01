Il peggior Natale della mia vita stasera su Canale 5: trama e curiosità sul film

Epifania in compagnia della comicità di Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi. Stasera 6 gennaio, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda Il peggior Natale della mia vita, film del 2012 di Alessandro Genovesi. Il film rappresenta il sequel de La peggior settimana della mia vita, pellicola campione di incassi del 2011. Nel cast anche Diego Abatantuono e Laura Chiatti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Il peggior Natale della mia vita, trama e cast del film stasera 6 gennaio 2022 su Canale 5

È Natale e Giorgio (Antonio Catania), assieme alla moglie Clara (Anna Bonaiuto) e alla figlia Margherita (Cristiana Capotondi), incinta di otto mesi, ricevono l’invito per passare le feste nel castello di Alberto Caccia (Diego Abatantuono), alla pendici del Monte Rosa. Paolo (Fabio De Luigi), marito di Margherita, li raggiungerà il prima possibile. Il proprietario di casa ha appena sconfitto una grave malattia e vuole ora godersi la vita riconquistata lasciando a Giorgio il comando della sua azienda. In attesa della promozione ufficiale, Giorgio si impegna dunque per fare in modo che nulla vada storto, riempiendo di raccomandazioni il genero, il più stralunato del gruppo.

Alla festa nel castello partecipa anche Benedetta (Laura Chiatti), la figlia di Alberto anch’ella incinta e amica di vecchia data di Margherita. Paolo non tarda ad arrivare e, appena messo piede in casa, inizia subito a creare scompiglio nella famiglia, combinando un guaio dopo l’altro. A causa della sua goffaggine, crea un incredibile malinteso facendo credere a tutti che Alberto sia morto per colpa sua. Clara si trova ad organizzare una veglia funebre che si trasforma, però, in una festa molto particolare, con una sorpresa in più: il suo bambino ha deciso di nascere proprio in quel momento. Nel cast anche Dino Abbrescia, Andrea Mingardi e Francesco Villa.

Dal cameo del regista all’esordio di Rachele Amenta, qualche curiosità sul film stasera 6 gennaio 2022 su Canale 5

Nel cast del film Il peggior Natale della mia vita ritornano tutti i protagonisti del prequel La peggior settimana della mia vita, film campione di incassi capace di sfiorare i 10 milioni al botteghino. Per quanto riguarda il secondo capitolo, è presente anche un breve cameo del regista, Alessandro Genovesi. È lui infatti a interpretare il cadavere sul lettino che si vede in una scena nel retro delle pompe funebri. Il cineasta aveva anche recitato nel primo film, dove aveva vestito i panni di un prete.

Nel film fa il suo esordio davanti alla macchina da presa Rachele Amenta, nota al grande pubblico per aver partecipato a due edizioni del programma di Canale 5 Io Canto. Nel film, la donna interpreta Rachele, presunta sorella di Paolo, con la passione per Aretha Franklyn. Suo padre è invece Andrea Mingardi, cantautore che ha inciso anche la colonna sonora dell’intero film. Il peggior Natale della mia vita si svolge, come detto, all’interno di una rocca. Per le riprese, la produzione ha scelto Castel Savoia, prestigiosa villa dell’800 e residenza estiva della regina Margherita a Gressoney, in Valle d’Aosta.