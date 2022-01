Pedofilia nella diocesi di Monaco, Ratzinger accusato di negligenza per quattro casi

C’è anche il nome del Papa Emerito Benedetto XVI nel rapporto pubblicato oggi 20 gennaio su spinta della Chiesa tedesca circa i casi di pedofilia che si verificarono tra l’immediato Dopoguerra e il 2019 nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. In totale, si parla di 497 vittime di abusi, ma il numero potrebbe essere più elevato perché si riferisce solo ai casi denunciati.

Ratzinger è accusato di non aver bloccato alcuni molestatori

Secondo quanto è emerso dal rapporto indipendente commissionato dalla Chiesa tedesca a febbraio 2020, nei cinque anni passati alla guida della diocesi di Monaco e Frisinga tra il 1977 e il 1982, l’allora arcivescovo Joseph Ratzinger non avrebbe bloccato in quattro diversi casi alcuni sacerdoti accusati di abusi. «In quei casi quei sacerdoti hanno continuato il loro lavoro senza sanzioni. Ratzinger era informato dei fatti. La Chiesa non ha fatto nulla», ha detto l’avvocato Martin Pusch nella conferenza stampa a Monaco di Baviera. Gli esperti sono giunti alla conclusione che Ratzinger potrebbe inoltre aver fornito informazioni errate circa la sua responsabilità in un caso particolarmente grave. «Non pensiamo che le dichiarazioni di papa Benedetto siano credibili», ha dichiarato il perito Ulrich Wastl.

Solo una settimana fa Die Zeit aveva parlato di un decreto extragiudiziale del tribunale ecclesiastico del 2016 nel quale si accusava tra gli altri Ratzinger di non aver fermato l’operato di padre Peter H. accusato di 23 casi di abusi sessuali su minori tra gli 8 e i 16 anni commessi tra il 1973 e il 1996. «Arcivescovi, vescovi e i loro vicari non hanno adempiuto alla loro responsabilità nei confronti dei bambini e dei giovani proteggendoli dagli abusi e perseguendone gli autori», si legge nel documento firmato da Lorenz Wolf, capo del Tribunale ecclesiastico di Monaco e Frisinga, da altri due giudici ecclesiastici e da un notaio anch’egli ecclesiastico. Il segretario particolare del Papa emerito, Georg Gänswein, aveva smentito categoricamente che Benedetto XVI – che dopo le dimissioni vive nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano – fosse a conoscenza degli abusi commessi dal sacerdote. Lo stesso Benedetto XVI in una memoria di 82 pagine ha affermato di non aver commesso alcuna negligenza nei casi in questione. Anche l’attuale arcivescovo Reinhard Marx è stato accusato di cattiva condotta in due casi di abusi avvenuti nel 2008.

Gli abusatori sarebbero almeno 235. Il perito del rapporto: «Un quadro del terrore»