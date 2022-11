Pedofilia, Benedetto XVI si difenderà dalla denuncia in Baviera

Dal tribunale provinciale di Traunstein, nella Baviera tedesca, sono certi: Benedetto XVI si difenderà dalla denuncia contro di lui, arrivata nell’ambito dell’inchiesta sugli abusi dei preti pedofili. Ad oggi l’annuncio della difesa, secondo quanto spiega una portavoce, «non presenta elementi di contenuto». La denuncia si riferisce ai tempi in cui il Papa emerito era arcivescovo di Monaco e Frisinga. Un uomo ha affermato di aver subito abusi da un prete pedofilo, trasferito nella sua diocesi proprio durante il periodo in cui Ratzinger era arcivescovo. Oltre a Benedetto XVI e al sacerdote in questione, sono coinvolti il cardinale Friedrich Wetter, cioè il successore dell’allora arcivescovo, e la stessa arcidiocesi.

L’avvocato del querelante attacca la Chiesa

Dal tribunale spiegano che si tratta di un’azione civile, poiché dal punto di vista penale la vicenda è chiusa. L’avvocato dell’uomo che ha sporto denuncia si chiama Andreas Schulz e ha dichiarato alla Dpa: «Se la Chiesa cattolica e gli imputati, con l’eccezione del prete accusato, si attengono a quello che è costantemente affermato, cioè di mantenere il proprio impegno cristiano e di riconoscere e l’ingiustizia commessa, la causa avrà successo. Se non lo fanno, il danno alla loro reputazione sarà ancora più grave e la Chiesa cattolica accelererà l’erosione della fede». A difendere Ratzinger sarà lo studio legale Hogan Lovells. I documenti della difesa dovranno essere presentati entro il 24 gennaio.

Lo scandalo sui vescovi in Francia

Una notizia importante per le vicende che girano intorno all’arcidiocesi di Monaco e al Papa emerito Benedetto XVI. Lo scandalo degli abusi non riguarda soltanto la Germania e proprio nella giornata di ieri si è allargato ulteriormente anche in Francia. Eric de Moulins-Beaufort, il presidente della Conferenza episcopale francese, ha parlato di altri 9 tra vescovi ed ex vescovi attualmente sotto indagine per presunte violenze sessuali su minori. Ormai da tempo il Vaticano è alle prese con gli scandali francesi e più volte Papa Francesco ha invitato a pregare per le vittime.