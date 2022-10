Pedicini paragona i referendum in Ucraina al Risorgimento: «Garibaldi assassino»

Piernicola Pedicini ha paragonato i referendum avvenuti nel Donbass, in Ucraina, negli scorsi giorni all’unificazione di Nord e Sud Italia. «Tutti si affannano a dichiarare farlocchi i referendum in Ucraina. In Italia, nel Sud, è avvenuto lo stesso, se non peggio!», ha scritto su Twitter l’eurodeputato eletto con il M5S.

L’eurodeputato ex Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini ha paragonato i referendum in Ucraina a quelli avvenuti tra Nord e Sud Italia ai tempi di Giuseppe Garibaldi. «Cancelliamo per sempre i nomi di Cavour, di Garibaldi, di Cialdini e di tanti altri assassini, dalle nostre strade e dalle nostre piazze», ha twittato Piernicola Pedicini. Lui è membro della Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare Ue-Russia dal 2014 al 2019, e ha poi aggiunto. «Tutti si affannano a dichiarare farlocchi i referendum in Ucraina. In Italia, nel Sud, è avvenuto lo stesso, se non peggio!».

Tutti si affannano a dichiarare farlocchi i #referendum in #Ucraina. In Italia, nel #Sud, è avvenuto lo stesso, se non peggio!

Cancelliamo per sempre i nomi di “Cavour”, di “Garibaldi”, di “Cialdini” e di tanti altri assassini, dalle nostre strade e dalle nostre piazze. pic.twitter.com/8jCQUdpHKn — Piernicola Pedicini (@PediciniEu) October 4, 2022



Quattro regioni dell’Ucraina nell’area del Donbass – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia – si trovano ormai sotto il controllo parziale o totale dell’esercito russo. Lì Il 24 settembre il governo di Mosca ha fatto svolgere dei referendum per convalidare “democraticamente” l’annessione dei territori alla Russia. Tutte le principali organizzazioni internazionali considerato le modalità di voto irregolari e il risultato falsato. Tuttavia, in seguito all’esito scontato della votazione, il 30 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’annessione alla Russia delle quattro regioni con una cerimonia al Cremlino.

Nessuna autorità occidentale ha riconosciuto l’esito del referendum, che anzi il segretario generale dell’Onu António Guterres ha definito una «violazione dello Statuto delle Nazioni unite». Nonostante ciò, come ha affermato Putin, la Russia può ora sostenere di essere minacciata nella sua integrità territoriale. Trattandosi di territori “russi”, nell’opinione di Mosca, ora è l’esercito ucraino che risulta essere l’invasore.

Il paragone con Giuseppe Garibaldi

Secondo Piedicini, dunque l’esercito guidato da Giuseppe Garibaldi nel Sud Italia potrebbe essere paragonabile all’esercito russo che ha invaso l’Ucraina. Dal giugno 2020 Piedicini è stato sospeso dal Movimento 5 Stelle, da cui si è tirato fuori pochi mesi dopo. Oggi è un membro indipendente del Parlamento europeo, inserito nel Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, che raccoglie 72 europdeputati su 705.