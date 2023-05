Pechino Express 2023, i vincitori sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore

L’edizione 2023 di Pechino Express ha i suoi vincitori di quest’anno: Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno trionfato dopo otto puntate del reality Sky. Insieme ad altre coppie di viaggiatori, hanno attraversato Paesi come India, Borneo Malese e Cambogia, sempre secondo le regole del gioco: senza bugdet. Bastianich e Belfiore hanno superato la finale, vincendo contro Barbara Prezia e Carolina Stramare (eliminate per prime), e contro la coppia Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

I nomi dei vincitori del Pechino Express 2023

Un’edizione non priva di amare sorprese, come l’infortunio, risalente a sette giorni fa, che ha riguardato la Pellegrini che, dopo essere inciampata, si era fatta molto male alla caviglia, tanto da far pensare che avrebbe lasciato il reality. L’atleta ha continuato nonostante la caviglia risultata slogata, ma fortunatamente non rotta. Anche per Bastianich non è andata meglio, dopo i danni al ginocchio provocati da un frontale con uno scooter. Una battaglia senza esclusione di colpi, con le due coppie che hanno tenuto duro fino alla fine. La Pellegrini tuttavia non ha nascosto la sua amarezza, come riportato dal Corriere: «Ci sono rimasta male, dato che sa bene quali siano le condizioni della mia caviglia. Eravamo in ospedale insieme a fare le lastre», parole dirette e riferite al fatto che Bastinich e Belfiore si erano già avviati verso il traguardo, approfittando del momento di difficoltà.

Le ultime tappe e il testa a testa finale

Bastinich e Belfiore, dopo l’ultima notte in Cambogia, hanno affrontato i 172 km della tappa fino ad Angkor, meta conclusiva del viaggio dove i due amici hanno vinto arrivando primi. Dall’esperienza del tatuaggio controvoglia che ha riguardato Belfiore fino agli svariati tentativi per evitare penalità, il duo di italo americani ha staccato definitivamente le altre due coppie, portando a casa il risultato vincente nella cornice dei sontuosi templi.