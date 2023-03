Pechino Express 2023: quando inizia, concorrenti, tappe e dove vederlo

Pechino Express 2023 torna dal 9 marzo, per la seconda volta su Sky. Al timone della trasmissione troveremo nuovamente Costantino Della Gherardesca insieme ad Enzo Miccio. In gioco nove coppie di concorrenti alle prese con un nuovo viaggio. In ogni tappa imprevisti e prove da superare.

Pechino Express 2023: quando inizia e dove vederlo

Il nuovo viaggio di Pechino Express – La via delle Indie andrà in onda da giovedì 9 marzo alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW Tv, mentre le repliche saranno trasmesse su Tv8. Il reality è stato trasmesso per la prima volta nel 2012 e sino al 2020 è andato in onda su Rai 2. Dal 2022 è passato a Sky. Al viaggio in dieci puntate lungo “La via delle Indie” parteciperanno 9 coppie vip che daranno vita ad un cast d’eccezione e che si sposteranno, zaino in spalla, tra India, Borneo Malese e Cambogia.

Chi sono i concorrenti

Come anticipato, in questo lungo viaggio gareggeranno nove coppie di vip: Giorgia Soleri e Federippi formano la coppia “Le Attiviste”; Alessandra Demichelis e Lara Picardi saranno “Gli Avvocati”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono “Gli Italo Americani”; Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”; Martina Colombari e Achille Costacurta sono “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta compongono “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia sono “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo formano “I Siculi”; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.

I concorrenti esploreranno territori fantastici, insidiosi e sorprendenti e conosceranno culture straordinarie ma lontane dalle proprie, ed in questo è nascosto il fascino del viaggio e della scoperta. L’itinerario di quest’anno è “La via delle Indie”, un viaggio che comincerà a Mumbai, in India, continuerà verso il Borneo Malese, fino all’arrivo in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale.