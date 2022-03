Pechino Express 2022: concorrenti e dove vederlo in tv e streaming

Dopo due anni di stop, Pechino Express è pronto a tornare sugli schermi con una nuova avventura per dieci coppie di concorrenti: vediamo quando inizia, dove sarà possibile vederlo in tv e in streaming e quali sono i partecipanti dell’edizione 2022.

Pechino express 2022: quando inizia e dove vederlo

La trasmissione andrà in onda a partire dalle 21:15 di giovedì 10 marzo 2022 su SkyUno, dove prenderà il posto di Masterchef 11 terminato la settimana precedente. Le puntate, dieci in totale, continueranno ad andare in onda al giovedì sera, con cadenza settimanale, e oltre che su Sky Uno saranno visibili anche in diretta streaming su NOWTV. Coloro che non riuscissero a seguire live il programma, potranno comunque vedere tutti gli episodi in differita su NOW (previo abbonamento).

Oggetto delle puntate sarà l’avventura che le dieci coppie dovranno affrontare in Medio Oriente alla scoperta della tradizione islamica. L’itinerario prevede tappe in quattro paesi (Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi) e, come sempre, i concorrenti dovranno viaggiare con solo 1€ al giorno in valuta locale. Per raggiungere la meta viaggeranno in autostop, cammineranno e ricorreranno a mezzi alternativi come barche, trattori e treni; non è escluso che una tappa preveda alcuni tratti a dorso di dromedario nel deserto.

Pechino express 2022: i concorrenti

I concorrenti della nuova edizione di Pechino Express sono venti divisi in coppie. Questo l’elenco completo: