Pechino 2022: quando e dove vedere tutte le finali

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 prevede l’apertura ufficiale il 4 febbraio 2022 (anche se alcune iniziano due giorni prima della cerimonia), mentre la chiusura dei Giochi si terrà il 20 febbraio. Si tratta della 26esima edizione della rassegna a cinque cerchi: Pechino è la prima città ad aver ospitato sia i Giochi olimpici estivi che quelli invernali. Sono 90 le nazioni che prenderanno parte al grande evento sportivo, con Arabia Saudita e Haiti all’esordio.

Pechino 2022, il calendario degli eventi da medaglia

Rispetto a Pyeongchang 2018, il CIO ha inserito sette eventi in più: monobob femminile, big air nel freestyle sia al femminile sia al maschile, più eventi misti nel freestyle, nel salto con gli sci, nello snowboard e nello short track. I primi ori, argenti e bronzi saranno già assegnati il 5 febbraio. Ecco il calendario degli eventi da medaglia, 109 in tutto.

Sabato 5 febbraio

8:45 – Sci di fondo, 7,5 km + 7,5 km Skiathlon femminile

9:30 – Pattinaggio di velocità, 3.000 m femminile

10:00 – Biathlon, Staffetta 4×6 km mista

12:35 – Salto con gli sci, trampolino normale femminile

13:40 – Sci freestyle, gobbe maschile

14:26 – Short track, Staffetta a squadre miste

Domenica 6 febbraio

2:30 – Snowboard, Slopestyle femminile

4:00 – Sci alpino, Discesa libera maschile

8:00 – Sci di fondo, 15 km + 15 km Skiathlon maschile

9:30 – Pattinaggio di velocità, 5.000 m maschile

13:00 – Salto con gli sci, trampolino normale maschile

13:40 – Sci freestyle, gobbe femminile

Lunedì 7 febbraio

3:15 – Sci alpino, Slalom Gigante femminile

4:42 – Pattinaggio di figura, gara a squadre

5:00 – Snowboard. Slopestyle maschile

9:30 – Pattinaggio di velocità,1.500 m femminile

10:00 – Biathlon, 15 km Individuale femminile

13:46 – Short track, 500 m femminile

13:51 – Salto con gli sci, squadre miste

13:58 – Short track, 1.000 m maschile

Martedì 8 febbraio

3:00 – Sci freestyle, Freeski Big Air femminile

4:00 – Sci alpino, Super-G maschile

8:36 – Snowboard, Slalom Gigante Parallelo femminile

8:43 – Snowboard, Slalom Gigante Parallelo femminile

9:30 – Biathlon, 20 km Individuale maschile

11:30 – Pattinaggio di velocità, 1.500 m maschile

13:05 – Curling, finale Doppio misto

Mercoledì 9 febbraio

3:15 – Sci alpino, Slalom femminile

4:00 – Sci freestyle, Freeski Big Air maschile

8:45 – Snowboard, Cross femminile

12:00 – Combinata nordica, Individuale Gundersen Trampolino normale/Fondo 10 km

12:47 – Sci di fondo, Sprint femminile TL

13:00 – Sci di fondo, Sprint maschile TL

14:20 – Short track, 1.500 m maschile

Giovedì 10 febbraio

2:30 – Snowboard, Halfpipe femminile

2:37 – Pattinaggio di figura, singolo maschile

7:15 – Sci alpino, Combinata Alpina maschile Slalom

8:00 – Sci di fondo, 10 km femminile TC

8:15 – Snowboard, Cross maschile

9:53 – Pattinaggio di velocità, 500 m maschile

12:50 – Sci freestyle, Salti a squadre miste

13:00 – Pattinaggio di velocità, 5.000 m femminile

Venerdì 11 febbraio

2:30 – Snowboard, Halfpipe maschile

4:00 – Sci alpino, Super-G femminile

8:00 – Sci di fondo, 15 km maschile TC

9:00 – Pattinaggio di velocità 10.000 m maschile

10:00 – Biathlon, 7,5 km Sprint femminile

13:43 – Short track, 1.000 m femminile

14:55 – Skeleton, finale maschile

Sabato 12 febbraio

3:50 – Snowboard, Cross a squadre miste

8:30 – Sci di fondo, Staffetta 4×5 km femminile

10:00 – Biathlon, 10 km Sprint maschile

13:00 – Salto con gli sci, trampolino lungo maschile

14:55 – Skeleton, finale maschile

Domenica 13 febbraio

3:15 – Sci alpino, Slalom Gigante maschile

8:00 – Sci di fondo, Staffetta 4×10 km maschile

10:00 – Biathlon, 10 km Inseguimento femminile

11:45 – Biathlon,12,5 km Inseguimento maschile

12:44 – Short track, 3.000 m Staffetta femminile

13:14 – Short track, 500 m maschile

14:56 – Pattinaggio di velocità, 500 m femminile

Lunedì 14 febbraio

2:22 – Pattinaggio di figura, danza sul ghiaccio

2:30 Sci freestyle, Freeski Slopestyle femminile

4:00 – Monobob femminile

13:00 – Sci freestyle, Salti femminile

13:06 – Salto con gli sci, squadre maschile

Martedì 15 febbraio

2:30 – Sci freestyle, Freeski Slopestyle maschile

2:30 – Snowboard, Big Air femminile

4:00 – Sci alpino, Discesa libera femminile

6:00 – Snowboard, Big Air maschile

9:28 – Pattinaggio di velocità, finale inseguimento a squadre femminile

9:47 – Pattinaggio di velocità, finale inseguimento a squadre maschile

10:00 – Biathlon, Staffetta 4×7,5 km maschile

12:00 – Combinata nordica, Individuale Gundersen Trampolino lungo/Fondo 10 km

14:50 – Bob maschile a 2

Mercoledì 16 febbraio

3:15 – Sci alpino, Slalom maschile

8:45 – Biathlon, Staffetta 4×6 km femminile

12:00 – Sci di fondo, Sprint a squadre femminile TC

12:30 – Sprint a squadre maschile TC

13:00 – Sci freestyle, Salti maschile

13:44 – Short track, 5.000 m Staffetta maschile

14:18 – Short track, 1.500 m femminile

Giovedì 17 febbraio

5:10 – Hockey su ghiaccio, finale femminile

7:00 – Sci alpino, Combinata Alpina femminile Slalom

8:10 – Sci freestyle, Ski Cross femminile

9: 30 – Pattinaggio di velocità, 1.000 m femminile

11:08 – Pattinaggio di figura, singolo femminile

12:00 – Combinata nordica, Gundersen a squadre Trampolino lungo/Fondo 4x5km

Venerdì 18 febbraio

2: 30 – Sci freestyle, Freeski Halfpipe femminile

8:55 – Sci freestyle, Ski Cross maschile

9:30 – Pattinaggio di velocità, 1.000 m maschile

10:00 – Biathlon, 15 km Partenza in linea maschile

Sabato 19 febbraio

2: 30 – Sci freestyle, Freeski Halfpipe maschile

5:46 – Sci alpino, Parallelo a squadre miste

7:00 – Sci di fondo, 50 km Partenza in linea maschile TL

7:05 – Curling, finale maschile

9:30 – Pattinaggio di velocità, Mass start maschile

10:00 – Pattinaggio di velocità, Mass start femminile

10:00 – Biathlon, 12,5 km Partenza in linea femminile

12:08 – Pattinaggio di figura, Pattinaggio a coppie

14:30 – Bob femminile a 2

Domenica 20 febbraio

2:05 – Curling, finale femminile

4:20 – Bob maschile a 4

5:10 – Hockey su ghiaccio, finale maschile

7:30 – Sci di fondo, 30 km Partenza in linea femminile TL

Pechino 2022, dove vedere gli eventi da medaglia

Discovery+ trasmetterà in streaming l’intera rassegna olimpica, con oltre 1200 ore live nei 19 giorni di competizione. Saranno invece 300 le ore di diretta su Eurosport: le gare si potranno dunque vedere in tv su Sky (sui canali 210 e 211), ma anche in streaming su Sky Go, Dazn e NOW. La Rai trasmetterà in chiaro e in diretta, sui canali Rai 2 Rai Sport, oltre 100 ore di gare, con repliche degli appuntamenti più importanti.