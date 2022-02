L’ombra del doping si allunga sulle Olimpiadi Invernali di Pechino. Il primo caso riguarda una delle sportive più in vista della manifestazione, la pattinatrice Kamila Valieva, punta di diamante del ROC, Russian Olympic Committee, bandiera sotto cui gareggiano gli atleti di Mosca dopo la squalifica di quattro anni che il Paese ha ricevuto per lo scandalo del doping di Stato (e che gli impedisce di partecipare alle competizioni con nome e bandiera ufficiale). La 15enne è stata trovata positiva alla trimetazidina, sostanza proibita dal Codice Mondiale Antidoping che secondo quanto afferma il gironale russo Rbc, le sarebbe stata somministrata per ragioni mediche.

Cos’è la trimetazidina assunta da Kamila Valieva



Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia Europea dei Medicinali, si tratta di un farmaco antischemico che, agendo sul metabolismo energetico delle cellule, aiuta a prevenire attacchi di angina pectoris e a curare i sintomi delle vertigini. Una volta assunto, è in grado di potenziare il flusso sanguigno e incrementare la resistenza, due effetti particolarmente vantaggiosi per chi deve fare sport ad alti livelli. Dal 2015, la trimetazidina è stata inserita nella lista dei farmaci proibiti compilata dall’Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA), nella categoria degli ormoni e dei modulatori cardiometabolici, al pari del noto Meldonium, sostanza nata per il trattamento delle coronaropatie e ampiamente adoperata nello sport fino al veto, entrato in vigore 6 anni fa.

Chi si occuperà del caso Valieva



Come riportato da AP News, la gestione dei test alle Olimpiadi spetta all’International Testing Agency che, come il Comitato Internazionale Olimpico, ha sede a Losanna. In genere, quando si riscontra un caso di positività, è l’ITA a verificarlo e ad annunciarlo in via ufficiale, passaggio che impone una sospensione preventiva dell’atleta con conseguente allontanamento dalle gare. I soggetti coinvolti e i loro team possono impugnare le sentenze davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport che, attraverso una giuria di esperti, si occupa di esaminare i casi di doping. Al di là delle Olimpiadi, poi, le federazioni mondiali di ciascuna disciplina (nel caso di Valieva l’ISU, l’Unione Internazionale del Pattinaggio) dovrebbero comminare un provvedimento disciplinare che, solitamente, corrisponde a una squalifica e alla rimozione dei titoli, eventualmente riassegnati al termine del periodo di allontanamento dalle competizioni. Quella della 15enne, tuttavia, potrebbe essere una vicenda di gran lunga più spinosa, se venisse confermata l’indiscrezione che farebbe risalire gli esiti dell’esame al periodo precedente la sua vittoria ai Campionati Europei di Tallinn di metà gennaio, dunque oltre un mese prima dell’inizio dei Giochi. Finirebbe per coinvolgere anche il CIO perché Valieva e la squadra di pattinaggio artistico del ROC avevano già partecipato all’attuale competizione olimpica, vincendo una medaglia d’oro, che non hanno ritirato, disertando il podio per quella che gli organizzatori hanno definito «una faccenda con implicazioni legali».

Il nodo dell’età di Kamila Valieva

A complicare ulteriormente la questione c’è l’età di Valieva che, ancora minorenne, godrebbe per legge di una protezione extra. Mentre per gli adulti, infatti, l’ufficializzazione dei casi è obbligatoria, chi non ha ancora compiuto 18 anni non può essere formalmente identificato e il riconoscimento della colpevolezza e le relative punizioni sono vincolate a una valutazione specifica dei fatti e delle circostanze in esame. Parametro che varia a seconda delle situazioni prese in considerazione e dipende molto anche dai pareri e dai giudizi degli allenatori e dei membri della squadra dell’atleta incriminato. In ogni modo, nell’eventualità in cui Valieva venisse estromessa dalle Olimpiadi, il team russo verrebbe privato del titolo e la pattinatrice non potrebbe prendere parte alle gare individuali, nelle quali, da settimane, figura tra i nomi delle favorite. Soprattutto dopo essere entrata nella storia, eseguendo un salto quadruplo che mai nessuna prima di lei era riuscita a fare.

𝗔̀ 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ⛸️ Kamila Valieva, la prodige russe de 15 ans, réalise le premier quadruple saut féminin de l'histoire du patinage artistique aux Jeux Olympiques 👏 Le meilleur de #Beijing2022, ça se passe sur Eurosport avec #ChaletClub pic.twitter.com/CBfYrI7qsr — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 7, 2022

Gli altri casi di doping con trimetazidina

Senza dubbio, il caso più famoso di trimetazidina nel doping sportivo ha visto come protagonista il nuotatore cinese Sun Yang. Nel 2014 il tre volte campione olimpico ha scontato una squalifica di 3 mesi. A questo è seguito un secondo episodio, aggravato dal rifiuto dell’atleta di prestarsi ai test. Più recentemente, nel 2018, anche la bobbista russa Nadezhda Sergeeva è risultata positiva al medicinale in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Al tempo, venne esclusa dalla competizione a coppie e sospesa per ben 8 mesi.