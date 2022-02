Scattano oggi le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Alle 13 italiane (le 20 ora locale) avrà inizio la cerimonia di apertura dei Giochi all’interno dello stadio Nido d’Uccello. Novantuno le nazioni in gara, con l’Italia che sfilerà penultima prima della Cina, paese ospitante. I nostri atleti entreranno al seguito della portabandiera Michela Moioli, medaglia d’oro di snowboard a Pyeongchang 2018. Come ogni edizione, saranno tante le discipline da tenere d’occhio e gli atleti pronti a stupire. Ecco i dieci grandi temi dei Giochi secondo il Guardian.

Pechino 2022, i 10 grandi temi delle olimpiadi invernali

1. La Giamaica e il ritorno della squadra di bob a quattro

La Giamaica torna alle Olimpiadi e quest’anno lo fa anche con la squadra di bob a quattro, assente da Nagano 1998. Guida del team sarà il 31enne Shanwayne Stephens, caporale della Royal Air Force giunto nel Regno Unito con la sua famiglia ormai 20 anni fa. «Siamo qui per vincere, vogliamo una medaglia». In attesa di capire se alle parole faranno seguito i fatti, hanno girato il mondo le immagini degli allenamenti, in cui la squadra ha spinto a turno una Mini Cooper. «Sarà fuoco sul ghiaccio» aveva scritto su Twitter il Team Giamaica dopo aver conquistato la qualificazione.

BREAKING: JAMAICA, WE HAVE A BOBSLED TEAM HEADING TO BEIJING! 📣 It will be fire on ice as #TeamJamaica 🇯🇲 secured their spot at the 2022 Beijing #WinterOlympics. This will be the 1st time JAM has qualified in 3 Olympic bobsled events: four-man, two-man and women’s monobob pic.twitter.com/hRd5h7lDlG — Team Jamaica (@TeamJA876) January 17, 2022

2. Charlotte Banks, la snowboarder che sfida Michela Moioli e diventata britannica

La nostra Michela Moioli, medaglia d’oro in carica di snowboard cross, dovrà vedersela con un agguerrito gruppo di rivali. Secondo il Guardian, fra le favorite di quest’anno c’è la 26enne britannica Charlotte Banks. Campionessa del mondo in carica, è passata al Team Uk dopo che a Pyeongchang aveva gareggiato sotto lo stendardo francese. La giovane atleta si è mostrata in splendida forma, tanto da essere la punta di diamante di un team che sogna il grande.

3. Mikaela Shiffrin punta a un pokerissimo di medaglie

Medaglia d’oro nello slalom a Sochi 2014, primo posto nel gigante a Pyeongchang 2018. Senza dimenticare anche le tre Coppe del Mondo, dove vanta 72 vittorie. A soli 26 anni. Mikaela Shiffrin, stella americana degli sport invernali, torna ai Giochi con l’obiettivo di infrangere ancora altri record. L’atleta di Vail, Colorado, ha detto che gareggerà in tutti i cinque eventi individuali, con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio in ciascuna gara. L’obiettivo è infatti battere il record di Janica Kostelic, unica donna a vincere quattro medaglie in una sola edizione olimpica, oltre che diventare la prima atleta americana a vincere tre ori alle Olimpiadi Invernali.

4. Chen vs Hanyu, nel pattinaggio artistico sarà ancora Usa contro Giappone

Pechino 2022 sarà ancora una volta Nathan Chen contro Yuzuru Hanyu. Grazie a loro, il pattinaggio artistico sta vivendo una delle più belle rivalità sportive della disciplina. Il primo, americano tre volte campione del mondo, ha vinto quasi tutte le competizioni cui ha partecipato ed è per questo favorito. Il secondo, due volte medaglia d’oro olimpica, a Pyeonchang è diventato il più giovane atleta ad aver vinto due ori consecutivi. La loro sfida è, per il Guardian, una delle gare più avvincenti dell’intera rassegna.

5. Curling misto, l’Italia sfida la Gran Bretagna a caccia della gloria

Grande attenzione verso i match di curling misto, uno dei pochi sport ad aver avviato le gare ancor prima della cerimonia di apertura. L’Italia sta facendo sognare i suoi tifosi, soprattutto dopo la vittoria nella notte contro la Norvegia che vale il sogno della semifinale. Dovessero superare il round robin, Stefania Constantini e Amos Mosaner potrebbero però vedersela con gli inglesi, favoriti alla vittoria finale. I britannici, secondo i bookmakers, sono i più gettonati per l’oro in tutte le categorie, dal maschile al femminile fino al misto. Come ricorda il Guardian, sono infatti campioni del mondo in carica nel misto e nel maschile e campioni d’Europa nel femminile.

Il doppio misto azzurro non sbaglia un colpo! 🥌 A #Beijing2022 Stefania #Constantini e Amos #Mosaner infilano altre due vittorie (11-8 alla Norvegia e 10-2 alla Rep. Ceca) e si portano in testa alla classica. Avanti così! 👏🇮🇹👏#Curling @fisg_it pic.twitter.com/gMrWARspS3 — CONI (@Coninews) February 4, 2022

6. Il debutto di Haiti e Arabia Saudita

Pechino 2022 sarà ricordata come l’edizione con il minor numero di nazioni esordienti dalla rassegna californiana di Squaw Valley 1960, quando debuttò il solo Sud Africa. Prima partecipazione ai Giochi infatti solo per due nazioni. Si tratta di Haiti e Arabia Saudita che, per ironia della sorte, competeranno per lo stesso evento, lo slalom gigante. L’isola caraibica sarà presente con il 19enne di Port-au-Prince Richardson Viano, adottato da una coppia italiana residente in Francia, mentre a rappresentare la nazione araba sarà il 24enne Fayik Abdi. Quest’ultimo si impadronirà anche di un altro record: sarà infatti il primo paese del Golfo a competere nei Giochi invernali.

Haitian alpine skier Richardson Viano will be the 1st athlete to ever compete for Haiti at the Winter Olympics when he takes to the ski slopes at Beijing 2022. 19YrOld Viano will compete in the Giant Slalom event. Congratulations Haiti and Viano on this history-making moment. 🇭🇹 pic.twitter.com/16Yb86lj5R — Lunionsuite 🇭🇹 (@LunionSuite) January 28, 2022

7. Eileen Gu, l’ex americana da 1,3 milioni di follower che oggi scia per la Cina

Sotto i riflettori anche Eileen Gu, atleta 18enne che, dopo aver gareggiato con i colori americani, ha deciso di affiliarsi alla Cina. Qui è conosciuta come Gu Ailing ed è tanto celebre da essere stata scelta come volto dei Giochi. Modella per IMG, con i suoi 1,3 milioni di follower su Weibo, il Facebook cinese, vanta un incredibile numero di sponsor, tra cui Victoria’s Secret, Tiffany e Visa. Gareggerà nello sci freestyle per gli eventi di halfpipe, slopestyle e big air, di cui è anche campionessa del mondo in carica.

8. La Norvegia e il sogno di vincere 44 medaglie

A Pyeongchang 2018, la Norvegia sorprese il mondo vincendo 39 medaglie e piazzandosi in testa alla classifica generale. Secondo Gracenote, società di analisi dei dati, quest’anno potrebbero addirittura fare meglio, aggiudicandosene ben 44 grazie a grandi promesse nello sci di fondo e nel biathlon. Un risultato che avrebbe dell’incredibile se si pensa che, con i suoi 5,4 milioni di abitanti, ha un bacino di atleti ben inferiore alle più grandi potenze dello sport. La ragione di tale successo risiede, come sottolinea il Guardian, nel forte legame fra lo sport amatoriale, dove il divertimento conta più del successo, e quello professionistico.

📈 – The FINAL #VirtualMedalTable for #Beijing2022 🇳🇴Norway to top the medal table with a record 44 medals 🇳🇴Norway to also win most #WinterOlympics gold medals ever 🇩🇪Germany and ROC in a close battle for third most medals Much more here: https://t.co/Hp5STPYN6Q pic.twitter.com/HEPyUoU9Dj — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 2, 2022

9. Il ritorno del baby prodigio dello snowboard

Chloe Kim è famosa in tutto il mondo per essere la medaglia d’oro più giovane nella storia delle Olimpiadi Invernali. La snowboarder americana infatti salì sul gradino più alto del podio di Pywongchang a soli 17 anni. Ora ne ha 21 e a Pechino 22 spera di confermarsi e persino migliorare il risultato. Sulla strada per la gloria potrebbe però incontrare parecchi ostacoli. La fama del suo trionfo coreano le ha infatti portato tante distrazioni, dalle campagne pubblicitarie alle copertine delle riviste, tanto che per due anni è stata lontana dal circuito professionistico. Al suo ritorno ha subito conquistato il titolo mondiale ed è tuttora la favorita, ma la concorrenza è più agguerrita che mai.

10. La Russia alla conquista del pattinaggio artistico femminile

Tre adolescenti alla conquista del mondo. Potrebbe essere riassunta così la sfida nel pattinaggio artistico di tre eccezionali talenti della squadra russa. Salvo sorprese dell’ultimo momento, le 17enni Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova, campionessa del mondo in carica, si contenderanno il secondo e il terzo gradino del podio. Impossibile, per il Guardian, competere con Kamila Valieva, atleta di soli 15 anni dal talento purissimo. La neo campionessa europea si è infatti impadronita già di tutti i record mondiali di categoria ed è la favorita numero uno per il primo titolo olimpico in carriera.