Pechino 2022, Shiffrin con gli sci di Sofia Goggia: «Vola, tu puoi»

Solidarietà tra colleghe. Rivali in pista, amiche nella vita. Sofia Goggia, fresca di argento nella discesa libera all’Olimpiade di Pechino, ha prestato i suoi sci a Mikaela Shiffrin per la combinata alpina di questa mattina, sperando così di aiutarla a superare il momento più complesso della carriera. La campionessa bergamasca, capace di salire sul podio nonostante l’infortunio accusato appena 23 giorni prima, ha lasciato sugli sci anche un breve messaggio: «Fly Mika, you can», «Vola Mika, tu puoi». La statunitense, considerata una delle più grandi di ogni tempo, era arrivata in Cina con l’ambizione di centrare un pokerissimo di ori.

2022 downhill silver medalist @goggiasofia left a note for @MikaelaShiffrin (along with her downhill skis) that read, “FLY MIKA, YOU CAN.” When she saw the note, Mikaela almost started crying. ❤️🙏#StrongerTogether pic.twitter.com/9dD2KIdNAf — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 17, 2022

Com’è andata la gara di Shiffrin con gli sci di Sofia Goggia

È andata, invece, come peggio non si potrebbe: quattro gare, zero medaglie, un diciottesimo posto e una sola volta in top ten. E anche in combinata purtroppo lo spartito non è cambiato. Shiffrin è, infatti, uscita di scena nella prova di slalom. Ma si è già detta pronta a tornare in pista per la gara a squadre che chiuderà il programma olimpico, sintomo di un orgoglio infinito. Sei volte campionessa iridata, due volte olimpionica, 73 prove di Coppa del mondo in bacheca, Shiffrin si è commossa davanti al gesto di Sofia. Non solo, perché giunta a Pechino con ben 60 paia di sci, non ha avuto dubbi a scegliere quelli dell’amica. «Ho letto il messaggio e ho iniziato a piangere», ha raccontato. Aggiungendo poi di aver sentito una carica particolare una volta messi ai piedi gli sci. In effetti i risultati erano stati incoraggianti: quinta dopo la prima manche, si era lasciata alle spalle tutte le favorite, diventandolo d’obbligo per la seconda prova. Un vantaggio poi vanificato nello slalom, dove è uscita di scena quasi subito.