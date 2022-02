Pechino 2022, tutte le medaglie vinte dall’Italia

L’Italia ha chiuso i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con 17 medaglie: è il secondo miglior bottino di sempre dopo Lillehammer 1994 (20 podi), che vale il 13esimo posto complessivo nel medagliere. La spedizione azzurra ha conquistato 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi in Cina: ecco chi li ha ottenuti e in quali discipline.

Pechino 2022, oro storico nel curling e Fontana da record

Straordinari Stefania Constantini e Amos Mosaner, coppia azzurra del curling doppio misto, capace di vincere 10 gare su 10 nel torneo a cinque cerchi. Un trionfo storico per l’Italia, suggellato dalla vittoria contro la Norvegia 8-5 in rimonta. L’altro oro di Pechino 2022 è stato conquistato dalla campionissima Arianna Fontana nello short track 500 metri, che ha concesso il bis dopo Pyeongchang 2018. Oltre a questo oro, la fuoriclasse dello short track si è messa al collo a Pechino due argenti: nei 1.500 metri e nella staffetta mista, insieme a Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel e Yuri Confortola. Sono in tutto 11 le medaglie di Fontana ai Giochi Olimpici: mai nessuna donna come lei, almeno in Italia.

Pechino 2022, tra medaglie a sorpresa e con polemica

Medaglie con polemica, quelle ottenute da Arianna Fontana, che ha lanciato dure accuse alla Federghiaccio e ai colleghi pattinatori. E non è certo passato inosservato il botta e risposta tra le medagliate Sofia Goggia, argento-miracolo nella discesa libera a 23 giorni dall’infortunio di Cortina, e Federica Brignone, argento nello slalom gigante più bronzo in combinata. Il battibecco a distanza ha coinvolto anche la madre di quest’ultima, l’ex sciatrice Ninna Quario. Nella discesa libera, bronzo a sorpresa per Nadia Delago, al primo podio della carriera. Dallo sci alpino al fondo, Federico Pellegrino si è confermato uno degli atleti migliori al mondo ottenendo l’argento nello sprint TL.

Pechino 2022, i protagonisti di una grande Olimpiade

Gli altri due argenti della spedizione azzurra sono stati vinti da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità 3.000 m e dalla coppia Omar Visintin-Michela Moioli nello snowboard, mixed team cross. Lollobrigida ha anche ottenuto il gradino più basso del podio nella mass start, così come Visintin nello snowboard cross. Ed eccoci dunque agli altri bronzi azzurri: Dominik Fischnaller (slittino, singolo), Davide Ghiotto (pattinaggio di velocità, 10.000 m), Dorothea Wierer (biathlon, 7,5 km sprint), Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli (short track, 5000 m staffetta).