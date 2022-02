Pechino 2022, magica Italia nel curling: è finale contro la Norvegia

Un 8-1 senza storia contro la Svezia e l’Italia conquista una storica finale olimpica nel doppio misto di curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner proseguono il loro momento d’oro e si spera che la medaglia che arriverà domani, martedì 8 febbraio, sia fatta dello stesso materiale. Nove vittorie su nove durante il cammino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che valgono una finale che ha davvero dell’incredibile. A testimoniarlo anche le lacrime in diretta dei telecronisti Rai. Domani la sfida alla Norvegia, una squadra che ha superato in semifinale la Gran Bretagna 6-5 e che l’Italia ha già battuto 11-8 lo scorso 4 febbraio. Sognare, adesso, è un obbligo.

Italia – Svezia 8-1: la semifinale perfetta

Amos Mosaner e Stefania Costantini, concentrati e perfetti, non hanno lasciato scampo al duo svedese composto da Almida De Val e Oskar Eriksson. Continuano a essere loro la sorpresa e la più straripante forza del misto di curling in questi Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Quello della nazionale italiana è stato un match senza storia, partito da un immediato 1-0 al termine del primo end. Ma è nel secondo che l’Italia getta le basi per una vittoria schiacciante, con l’immensa Stefania Costantini a costringere gli svedesi a un tiro complicato e a conquistare il 2-0. Poi tutto in discesa: punti su punti per gli azzurri e Svezia che riesce a conquistarne soltanto uno nel sesto end. Al settimo, sul punteggio di 8-1, sono Amos e Stefania a festeggiare.

SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da urloooooo! L’Italia batte la Svezia 8-1 nel doppio misto di curling! 🥌#ItaliaTeam | #Beijing2022 pic.twitter.com/0AT4EUkdrt — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 7, 2022

Quando e dove si potrà vedere la finale

La finale tra Italia e Norvegia, che nel precedente dello scorso 4 febbraio ha perso contro la coppia azzurra 11-8, è in programma domani, martedì 8 febbraio, alle 13:05 ora italiana. La Rai detiene 100 ore di sport da trasmettere tramite i propri canali e ovviamente la finale sarà mandata in chiaro sui due canali di riferimento: Rai2 e Rai Sport. Per gli abbonati, invece, anche Discovery+ ed Eurosport trasmetteranno la finale.