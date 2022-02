Pechino 2022, Italia sorpresa nel curling, chi sono gli azzurri che sognano la medaglia

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non iniziano in realtà con la cerimonia di apertura del 4 febbraio. Da un paio di giorni, infatti, si stanno già disputando le gare di alcune discipline. Ieri ad esempio ha esordito la coppia del doppio misto del curling formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini. I due hanno iniziato a stupire dalle prime spazzolate sulla pista del National Aquatics Center e non hanno intenzione di smettere: dopo i due successi nella prima giornata contro Stati Uniti e Svizzera (argento a PyeongChang 2018), la coppia allenata da Violetta Caldart ha infilato altre due vittorie nella seconda, superando 11-8 la Norvegia (vice campione del mondo) e demolendo poi 10-2 la Repubblica Ceca. Dopo quattro sfide e a cinque dal termine del round robin, l’Italia guida così ancora la classifica parziale e sogna a pieno titolo di centrare la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro squadre. Ecco chi sono Amos Mosaner e Stefania Constantini.

Curling a Pechino 2022, chi è Stefania Constantini

Atleta delle Fiamme Oro, Stefania Constantini è nata a Pieve di Cadore il 15 aprile 1999. Ma vive da sempre a Cortina d’Ampezzo, dove lavora in un negozio di abbigliamento quando quando non è impegnata in giro per il mondo con le gare di curling. H due fratelli. «Cerebrale ma anche adrenalinico»: così ha definito il curling, sport a cui si è appassionata all’età di otto anni. Sentimentalmente impegnata con un ragazzo che gioca a hockey (proprio come faceva il padre), nel tempo libero Stefania Constantini ama camminare nei boschi attorno a Cortina d’Ampezzo. A livello sportivo, nel 2016 ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici giovanili a Lillehammer, mentre l’anno successivo ha ottenuto la medaglia di bronzo nella gara a squadre agli Europei di San Gallo. Pechino 2022 rappresenta il suo esordio nella rassegna a cinque cerchi “dei grandi”.

Curling a Pechino 2022, chi è Amos Mosaner

Amos Mosaner, nato il 12 marzo 1995 a Trento, è invece un atleta dell’Aeronautica Militare. Ha iniziato a praticare il curling molto presto: aveva meno di 5 anni ed è successo grazie al padre, che essendo un giocatore lo portava spesso con sé al palazzetto. Dove, curiosamente, oggi lavora e sistema la pista dei suoi primi lanci. Amos Mosaner ha conquistato nella sua carriera cinque titoli italiani assoluti, a cui vanno aggiunti due prestigiose medaglie di bronzo ottenuto agli Europei: nel 2018 a Tallinn e nel 2021 a Lillehammer. Appassionato di calcio e beach volley, ascolta tanta musica, in particolare dance. Nel curling ha partecipato alle Olimpiadi giovanili di Innsbruck 2012 e, soprattutto a Pyeongchang 2018. Dove però non è riuscito a ottenere una medaglia.