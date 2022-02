Un’Italia perfetta e a tratti commovente conquista, con il duo Constantini-Mosaner, una storica medaglia d’oro nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Un percorso perfetto per il team italiano, che ha surclassato un’avversaria dopo l’altra presentandosi alla finale contro la Norvegia con 9 successi in 9 gare. E in finale gli azzurri non hanno fallito: battuti i norvegesi 8-5 in rimonta, dopo un inizio difficile e con un colpo perfetto di Stefania Constantini proprio nel finale. Una vera sorpresa, quella italiana, che ha superato nazionali che hanno fatto la storia di questo sport, come il Canada, la Gran Bretagna e la stessa Norvegia. Percorso netto per l’Italia: 10 vittorie in 10 sfide.

Italia – Norvegia 8-5, la cronaca del match

Non un match semplice per la nazionale italiana, contro una Norvegia che ha battuto i favoriti della Gran Bretagna e rappresenta una vera eccellenza nel curling ormai da tempo. Stefania Constantini e Amos Mosaner, infatti, partono male, con uno dei pochissimi errori della donna e un primo end chiuso sul 2-0 in favore dei norvegesi. Ma il cuore azzurro è più forte degli errori e nel secondo end si va sul 2-2, con un round praticamente perfetto. Nel terzo, è ancora l’Italia a giocare meglio e si va sul 3-2. Il duo Constantini-Mosaner prende il largo e vola nel quarto end, portandosi sul 6-2 all’inizio del quinto. Un punto a testa, poi, tra questo e il successivo. All’inizio del settimo end il punteggio è di 7-3, al termine, però, è di 7-5. Si decide tutto nell’ultimo end, in cui l’Italia ha a disposizione l’ultimo tiro. Stone su stone, Italia e Norvegia si sfidano fino all’ultimo colpo, quando Stefania Constatini piazza quello vincente: è punto, è 8-5, è medaglia d’oro. L’Italia vince 10 gare su 10 e conquista un trionfo storico.

Coni: «Mosaner e Costantini leggendari»

Un trionfo che ha rapidamente fatto il giro del mondo e dei social, con l’immediato tweet del Coni. Il Comitato olimpico italiano ha voluto omaggiare i suoi due atleti, fautori di un oro che fa la storia. «Leggendari», twitta il Coni, «la prima medaglia a cinque cerchi del curling italiano è d’oro». Le lacrime e gli abbracci di Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno fatto il resto, emozionando un paese intero durante tutto il percorso netto di Pechino 2022.