Pechino 2022, chi è Federico Pellegrino, argento nella gara sprint di sci di fondo

L’argento di Pyeongchang 2018 concede il bis. A quattro anni di distanza, lo sciatore di fondo Federico Pellegrino ha vinto di nuovo l’argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, nella stessa specialità: lo sprint, su un tracciato lungo 3000 metri. L’avversario da battere in Cina era lo stesso che si era aggiudicato l’oro in Corea del Sud, il norvegese Johannes Høsflot Klæbo. E oggi come allora, niente da fare contro questo fuoriclasse: un argento che vale dunque oro, per lo sprinter Pellegrino, indicato come uno dei possibili medagliati azzurri. Terzo il russo Aleksandr Terentev.

Federico Pellegrino, la dieta del campione

Nato a Aosta l’1 settembre 1990 e cresciuto a Nus, Federico Pellegrino all’età di nove anni si è unito alla squadra di sci di Saint-Barthélemy, sulle cui piste aveva cominciato a sciare quando ne aveva appena quattro. Le medaglie olimpiche, così come gli altri importanti risultati ottenuti in carriera, sono frutto di duri allenamenti. Sci, skiroll, corsa, palestra, bicicletta, camminate: come ha raccontato al Corriere della Sera, effettuo 800 ore di allenamento all’anno, suddivise in 330 giorni circa. Importante anche la dieta: il giorno prima della gara assume da 600 a 800 grammi di carboidrati, mentre a colazione mangia porridge. E a tavola non manca mai la frutta.

Federico Pellegrino, sposato con la sprinter Greta Laurent

Diplomato al liceo scientifico, Federico Pellegrini dora scrivere e rilassarsi leggendo romanzi storici. In alternativa, per mandare via lo stress ama la sauna. Ma l’unico vero amore della sua vita è la moglie Greta Laurent, anche lei fondista, una delle migliori sprinter azzurre: si sono sposati nel 2021, ritardando le nozze di un anno causa pandemia.

Federico Pellegrino, il palmares oltre ai Giochi Olimpici

Oltre ai due argenti conquistati nelle rassegne a cinque cerchi, nel palmares di Federico Pellegrino ci sono cinque medaglie ottenute ai Campionati mondiali di sci nordico. Spicca l’oro nello sprint a Lathi 2017, edizione nella quale il fondista ha ottenuto anche l’argento nello sprint a squadre. A Seefeld in Tirol 2019 sono poi arrivati un argento nello sprint e un bronzo nella prova a squadre, il secondo dopo quello arrivato a Falun 2015. Vincitore della Coppa del Mondo di sprint nel 2016 e nel 2021, Pellegrino vanta 27 podi con 14 vittorie (11 individuali, 3 a squadre).