Pechino 2022, chi è Dominik Fischnaller, bronzo nello slittino

Terza medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Con il tempo di 3’49″686, Dominik Fischnaller ha vinto il bronzo nello slittino singolo uomini, in una gara che ha visto trionfare il tedesco Johannes Ludwig (crono record di 3’48”735), mentre ad aggiudicarsi l’argento è stato l’austriaco Wolfgang Kindl (3’48”895). Fischnaller, una delle punte di diamante della spedizione azzurra in Cina, diventa così il terzo slittinista italiano a vincere una medaglia ai Giochi, dopo Paul Hildgartner e Armin Zoeggeler (adesso direttore tecnico della Nazionale): per il movimento italiano si tratta della 18esima medaglia nella specialità, a otto anni di distanza dall’ultima. L’altro azzurro in gara a Pechino, Leon Felderer, ha chiuso all’undicesimo posto. Kevin Fischnaller, cugino di Dominik, non ha potuto prendere parte alla prova in quanto nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid.

Dominik Fischnaller, tra slittino e motocicletta

Dominik Fischnaller si è preso un’enorme rivincita dopo la beffa di Pyeongchang 2018, quando la medaglia di bronzo gli era sfuggita per appena due millesimi. Fratello di Hans Peter, anch’egli slittinista di livello internazionale, Dominik Fischnaller è originario di Maranza (frazione del comune di Rio di Pusteria) in provincia di Bolzano. Nato a Bressanone il 20 febbraio 1993, ha iniziato a praticare lo stillino quando aveva 9 anni, dopo qualche tentativo con il calcio e con gli sci. Oggi, a 29 anni, è un veterano della squadra italiana di slittino ed è già ai suoi terzi Giochi Olimpici, dopo l’esordio a Soci e, appunto, la citata edizione sudcoreana. Nel suo palmares figurano tre medaglie di bronzo ottenute ai Mondiali: singolo e singolo sprint a Igls 2017, singolo sprint a Soči 2020. A queste medaglie vanno aggiunte le cinque vinte agli Europei: oro gara a squadre a Oberhof 2019 e singolo a Lillehammer 2020; argento nella gara a squadre a Lillehammer 2020, singolo a Sigulda 2014 e Sigulda 2021. Dominik Fischnaller vanta poi ben 51 podi in Coppa del Mondo. Ama la velocità anche fuori dalla pista dello slittino, come raccontato a Olympics.com: «Vado con quella in estate e con lo slittino in inverno. Sono appassionato di Moto GP e Formula 1, ho tifato Valentino Rossi, ma mi piace la moto di Marc Márquez, così mi sono comprato una Repsol Honda cbr 600».