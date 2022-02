Pechino 2022, la cerimonia d’apertura: dove e a che ora vederla

La consueta cerimonia d’apertura darà il via ufficiale alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. A causa delle sette ore di fuso orario di differenza tra il nostro Paese e la Cina, sarà possibile vedere la cerimonia a partire dalle 13 (ora italiana) di venerdì 4 febbraio. La manifestazione si svolgerà alle 20, ora cinese, nel celebre Stadio Nazionale, meglio noto come Nido d’uccello, lo stesso impiantò che ospitò l’inaugurazione dei Giochi olimpici di Pechino 2008. Sarà la prima struttura ad ospitare entrambe le inaugurazioni così come la capitale cinese è la prima città nella storia dei giochi ad aver ospitato sia quelli estivi sia quelli invernali.

Pechino 2022, come sarà la cerimonia

Il Nido d’uccello, però, sarà a porte chiuse. L’emergenza sanitaria non ha permesso alla Cina di aprire le porte agli spettatori e il governo non vuole sbagliare nulla per quello che è considerato un appuntamento troppo importante da fallire, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. La cerimonia vedrà comunque la classifica sfilata delle Nazioni, dopo l’accensione del braciere olimpico, la classifica formula di apertura e i consueti spettacoli di intrattenimento. L’Italia sarà eccezionalmente la penultima a sfilare, essendo il prossimo Paese in cui si terranno i giochi invernali con Milano-Cortina 2026 sempre più vicino. Aprirà, come sempre, la Grecia. Chiude la Cina, padrone di casa.

Pechino 2022, dove vedere la cerimonia

Sarà possibile seguire in diretta la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in chiaro e gratuitamente su Rai 2. Per gli abbonati, sarà a disposizione anche il canale Eurosport 1. Non solo tv, però. Per chi preferisce lo streaming ed è abbonato a una delle seguenti piattaforme, sarà possibile seguire anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, Now Tv, Tim Vision e DAZN.

Pechino 2022: sette eventi in più e 109 medaglie da assegnare

Il CIO per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha inserito altri 7 sport. Si va dal monobob femminile al big air nel freestyle, tanto maschile quanto femminile. A questi si aggiungono altri eventi misti nel freestyle, nel salto con gli sci, nello snowboard e nello short track. Dopo la cerimonia del 4 febbraio, si partirà con le gare e le prime finali si disputeranno già il giorno successivo, sabato 5 febbraio. In totale sono ben 109 le medaglie da assegnare, mentre 90 le nazioni che parteciperanno. Tra queste sarà debutto assoluto per Arabia Saudita e Haiti.