Pearlcore, la tendenza che riporta in voga le perle in abiti e accessori

I grandi classici non hanno una data di scadenza. Soprattutto nella moda che, sull’onda di un ritrovato amore per il vintage, restituisce nuova vita ad abiti e accessori evidentemente mai anacronistici. Tra i recuperi più interessanti degli ultimi mesi, spicca sicuramente quello delle perle, che trovano spazio tanto nella gioielleria sotto forma di collane, bracciali e anelli, tanto nell’abbigliamento, diventando materia prima per maglie, vestiti e borse genderless. Queste sono sfoggiate dalle influencer del momento sul feed del loro account Instagram o da celebrità come Harry Styles e A$AP Rocky, tra i primi a integrarle nel loro stile personale. Fino a renderle protagoniste di un vero e proprio boom. Un trend che ha poco da invidiare ai più noti Y2K, cottagecore e twee: il cosiddetto pearlcore.

Dai social al beauty, la scalata del pearlcore

Come succede di solito coi fenomeni di costume che, in poco tempo, diventano virali, tutto è iniziato dai social media. Che, già molto tempo prima dell’exploit, avevano previsto il revival delle perle a partire da un insolito incremento delle ricerche correlate al prodotto (in aumento del 15 per cento rispetto alla media) su browser e piattaforme come Stylight e Pinterest. La crescente richiesta di capi tempestati di piccole gemme sferiche e traslucide ha messo in allerta diversi brand del calibro di Chanel, Balmain, Miu Miu e Fendi che, intenzionati a non lasciarsi scappare l’occasione, hanno iniziato a studiare strategie intelligenti per integrarle nelle loro collezioni e portarle sulle passerelle senza snaturarne troppo l’essenza. Una scelta che ha toccato da vicino anche il settore del beauty, in particolare del make up e della nail art: tra le proposte primaverili più curiose, spiccano ombretti e unghie che, al di là dei colori fluo, dei soliti ghirigori floreali e degli smalti nelle nuance pastello, brillano grazie a piccoli e discreti dettagli preziosi. Talvolta, sparsi addirittura fra i capelli.

Tutti pazzi per il top perlato

Tra i must a cui il pearlcore ha regalato nuovo smalto, il top di perle è sicuramente uno degli articoli che più hanno fatto innamorare i fashion victim. Ideale per un look da giorno che non vuole essere troppo casual e perfetto per una mise da sera, chic ed elegante, per i trendsetter monopolizzerà (o quasi) il repertorio delle tendenze della nuova stagione, soprattutto per la sua estrema versatilità. Abbinabile con un pantalone morbido a vita alta o con un mom jeans, impreziosisce un outfit votato allo street style senza eccedere.

Tra borse total pearl e collane d’antan, gli accessori brillano

Quanto agli accessori, invece, quello che, al momento, sembra essersi insinuato con più prepotenza nei guardaroba delle celebrità è la borsa total pearl, soprattutto nelle sue varianti mini e midi. Sicuramente poco adatto per l’università o per il lavoro perché poco capiente, è un modello che manca di praticità ma dal grande potenziale: su un look monocromatico che rischia di diventare piatto e noioso, diventa il tocco glamour utile a garantire il mordente tanto cercato. Soprattutto se indossato in combinazione con fili di perle a profusione attorno al collo, un richiamo sottile, delicato e mai kitsch.