Pearl Harbor stasera su Rete4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Michael Bay (Transformers e Bad Boys) dirige Ben Affleck e Kate Beckinsale in Pearl Harbor, film del 2001 in onda stasera 5 novembre alle 21.25 su Rete4. La trama racconta l’innamoramento di due piloti dell’aviazione americana per la stessa donna. Nel frattempo però la Seconda guerra mondiale incombe e i giapponesi preparano l’attacco alla base di Pearl Harbor. Nel cast Cuba Gooding Jr, Jon Woight e Alec Baldwin. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Pearl Harbor, trama e cast del film stasera 5 novembre 2022 su Rete4

L’inizio del film di Michael Bay si concentra sui piloti Rafe McCawley (Ben Affleck) e Danny Walker (Josh Hartnett). Migliori amici sin da bambini, quando giocavano assieme in campagna, ora fanno parte dell’aviazione americana sotto il comando del maggiore Jimmy Dolittle (Alec Baldwin). Un giorno, il primo riceve la tanto attesa notizia dell’ingresso nello Squadrone Eagle, comando dell’aeronautica inglese per soli piloti statunitensi. Nel corso delle visite mediche, incontra la bella e graziosa infermiera Evelyn (Kate Beckinsale). La ragazza, pur scoprendo i problemi di dislessia di Rafe, gli concede il punteggio necessario per superare i test fisici e accedere al corpo speciale. L’aiuto è la scintilla per un nuovo e intenso amore fin quando Rafe rivela a Kate di essere pronto a partire per l’Europa, dove dovrà combattere le forze naziste.

Dopo qualche mese, Evelyn parte con Danny per la base di Pearl Harbor, nelle Hawaii, dove scopre che Rafe è disperso dopo un’azione di guerra. Il dolore per la perdita la porta fra le braccia del migliore amico del suo fidanzato, tanto che i due iniziano presto una relazione. Dopo alcune settimane, però, Rafe si ripresenta alla sua porta, spiegandole di essere sopravvissuto proprio grazie al suo amore. Scopre però l’amara verità, ma non ha tempo per le spiegazioni. I giapponesi sferrano un violento attacco alla base di Pearl Harbor e i due devono immediatamente partire per il fronte. Dovranno mettere da parte le loro divergenze per portare in salvo quante più vite possibili.

Pearl Harbor, 5 curiosità sul film stasera 5 novembre 2022 su Rete4

Pearl Harbor, l’incidente aereo durante le riprese

Una scena del film vede Rafe e Danny sotto i colpi di tre Zero, i famosi caccia giapponesi. Uno degli aerei durante le riprese colpì una palma sul set, schiantandosi al suolo. Per fortuna il pilota non ha subito gravi conseguenze, fratturandosi soltanto il dito di una mano.

Pearl Harbor, la reazione dei veterani alla vista del film

Nel corso del film gli esperti hanno rilevato ben 177 errori storici. Bisogna dire che Michael Bay non partì con l’idea di restare fedele alla realtà, ma le sue scelte crearono scalpore nei veterani che lo videro. Lo stesso nonno di Ben Affleck, ex militare nel conflitto, si rifiutò di guardarlo. Molto criticata soprattutto la scena in cui gli aerei giapponesi attaccano un ospedale civile. Sia a Tokyo sia a Washington si levarono proteste poiché i militari nipponici avevano l’ordine di attaccare solo obiettivi militari.

Pearl Harbor, oltre 100 giorni di riprese per 300 ore di girato

Per completare la sua opera sulla Seconda guerra mondiale, Michael Bay ha tenuto la troupe sul set per 109 giorni, circa tre mesi e mezzo. Ha utilizzato quasi 4 mila allestimenti con circa 3 mila membri del cast, dando vita a una pellicola di ben 300 ore. Solo in seguito si è passati ai numerosi tagli per ottenere i 183 minuti del Final Cut, cui se ne aggiungono 10 per una versione estesa.

Pearl Harbor, il Guinness World Record per le esplosioni

Michael Bay è celebre per usare ampiamente gli effetti speciali durante i suoi lavori. Basti pensare alla saga di Transformers o ai primi due capitoli di Bad Boys con Will Smith. Non sorprende dunque che Pearl Harbor abbia ottenuto il Guinness dei primati per il maggior numero di esplosioni per un film. Si stima che il budget speso per riprodurre l’attacco a Pearl Harbor sia costato quanto i reali danni procurati dai giapponesi.

Pearl Harbor, il premio Oscar e gli incassi del film

Partendo da un budget di circa 145 milioni di dollari, a livello globale il film di Bay ne ha incassati 449, di cui circa la metà nei soli Stati Uniti. In Italia invece totalizzò 16.1 milioni di lire. Ai premi Oscar Pearl Harbor ha vinto una statuetta (Montaggio sonoro) su quattro nomination, tra cui la Miglior canzone a Faith Hill per There You’ll Be. Eppure la critica si è divisa per quanto riguarda i giudizi, tanto che su Rotten Tomatoes vanta solo il 25 per cento di recensioni positive. Poco graditi i rimandi a Top Gun o Salvate il soldato Ryan e le divergenze con la realtà.