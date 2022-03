Pearl Harbor il film di Michael Bay: la vera storia dell’attacco, vittime e sopravvissuti

Quando le forze statunitensi intercettarono il messaggio giapponese che dava l’ordine di attaccare, lo trasmisero al generale G. Marshall. Quest’ultimo però, per comunicarlo a Pearl Harbor, si servì inspiegabilmente della comunicazione più lenta. Ovvero della R.C.A., senza nemmeno porre sul telegramma il timbro della precedenza.

Il messaggio, infatti, arrivò dopo l’offensiva. Alle 7:52 del 7 dicembre, la flotta di portaerei della Marina imperiale giapponese iniziò ufficialmente l’attacco a Pearl Harbor, che provocò la morte di 2476 uomini. Il presidente Roosevelt, allora in carica, ribattezzò l’evento come “il giorno dell’infamia”, in cui tutta la flotta americana nel Pacifico venne spazzata via con ferocia e piuttosto facilmente.